Поражение РФ и трагический удар по центру Киева: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 1 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 1 января / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Киева, Сырский/Telegram, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожары

Рано утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) и в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко, в Печерском районе обломки упали на нежилую застройку.

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Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Таким образом, завершил действие 5-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года.

Как сообщили в Операторе ГТС Украины, в семь часов утра 1 января 2025 года завершило действие Соглашение о взаимодействии между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" для физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

Страна-агрессор Россия в ночь на 1 января 2025 года атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

Воздушное нападение противника в новогоднюю ночь отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертва

В результате российской дроновой атаки утром 1 января 2025 года в Киеве пострадали шесть человек. В двух районах города из-за падения обломков есть разрушения и пожары.

Как сообщили в ГСЧС, в Печерском районе Киева из-за падения обломков вражеских дронов зафиксировано частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома. Вспыхнул пожар на 4-5 этажах. Спасена пожилая женщина - у нее острая реакция на стресс. Еще двух пострадавших мужчин передали медикам.

Что будет с долларом в 2025 году: в НБУ сделали прогноз

Доллар в 2025 году не должен существенно "оторваться" от гривны. Согласно прогнозу, Украина должна запастись $41 миллиардом золотовалютных резервов на конец года. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

За 2024 год РФ оккупировала 4 168 кв. км территории ценой 420 тыс. солдат - ISW

В 2024 году российская оккупационная армия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и на Курской области. При этом оккупанты захватили лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны(ISW), в 2024 году российские войска теряли в среднем 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории.

ВСУ в новогоднюю ночь ликвидировали много оккупантов на пути к Покровску - детали

Армия страны-агрессора России продолжает штурмы украинских позиций на постоянной основе в направлении города Покровск, что в Донецкой области. Во время атак враг несет серьезные потери.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий, комментируя развитие боевых действий на этом направлении в новогоднюю ночь. По его данным, Покровск и прилегающие территории остаются горячими точками фронта.

Конец транзита газа из России в Европу: опубликовано заявление

Завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для украинских граждан. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Вместе он рассказал о том, что государство будет обеспечивать теплоснабжение украинцев.

После прекращения транзита газа ГТС Украины может стать новой целью атак РФ - Bloomberg

Украинские газопроводы, одни из крупнейших в мире, могут стать мишенью для ракетных атак РФ. За почти три года полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ они не были атакованы, поскольку по ним шел российских газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что украинская газопроводная сеть имеет протяженность в 38,6 тыс. км. Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит российскому газу, который выгоден военной машине Кремля, проходить транзитом через Украину после окончания текущего соглашения.

Россия "хочет" закончить войну до "сакральной даты": СМИ узнали детали

Кремль "надеется" заморозить войну до 9 мая. Украина якобы готова уступить территории, а агрессорка Россия, мол, пойти на компромисс. Так называемые переговоры "кажутся неизбежными".

Как сообщает Sky News, корреспондент британского канала Ивор Беннетт, который работает в России, считает, что замораживание войны является наиболее реалистичным сценарием.

Прекращение огня является необходимостью: РФ не сможет вести войну - Ингрэм

В течение последних нескольких месяцев среди лидеров западных стран активно продолжаются обсуждения возможных сценариев окончания войны в Украине или, по крайней мере, замораживания конфликта.

Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм рассказал 24 Каналу, что достичь прекращения огня сейчас действительно необходимо, причем как и стране-агрессору России, так и Украине.

Что ждет Украину в войне 2025-го: в Третьей штурмовой сделали прогноз

В 2025 году Украину ожидает тяжелая борьба за сохранение своего государства. Надо сохранять силу и не верить в обещания. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он написал о том, что есть множество прогнозов, которые связаны с приходом Трампа на пост президента США. Подобные прогнозы будут и в дальнейшем, и не стоит ими увлекаться.

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

В 2025 году, вероятно, активная фаза боевых действий в Украине будет прекращена вследствие усилий президента США Дональда Трампа. Впрочем, вряд ли это поставит точку в российско-украинском конфликте.

В материале Newsweek говорится о том, что российские оккупанты в новом году продолжат наступательные действия. Но команда Трампа будет принуждать обе стороны к миру.

Украина прекратила транзит газа из России: какие будут последствия и как реагирует мир

С 1 января Украина официально остановила транзит российского природного газа через свою территорию в страны Европейского Союза и Молдову.

Как сообщили в Минэнерго, с 1 января в 07:00 транспортировка российского природного газа через территорию Украины была остановлена из соображений национальной безопасности. Украина заблаговременно проинформировала об этом международных партнеров. Газотранспортная система страны перешла на работу без транзита российского газа, обеспечивая стабильные поставки для украинских потребителей.

Главред собрал главное, что стоит знать об остановке транзита российского газа через Украину.

Штурмуют малыми группами и танками: в ВСУ рассказали о боях с РФ за один город

Российские оккупационные войска в районе Часового Яра Донецкой области придерживаются тактики штурмов малыми группами. Техники у врага становится все меньше, поэтому он использует старые советские танки. Об этом заявил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

В среду, 1 января, председательство Венгрии во главе с Виктором Орбаном в Европейском Союзе закончилось, теперь пришло время Польши. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об ожиданиях Украины.

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" праздничной кибератакой - СМИ

Украинские спецслужбы провели масштабную кибератаку на российский нефтяной сектор в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года. Одной из основных целей стала компания "Лукойл", которая обеспечивает российские оккупационные войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

Вследствие этой кибератаки из строя вывели ключевые цифровые ресурсы нефтяной компании. Клиенты "Лукойл" не смогли осуществить оплату через мобильное приложение на автозаправочных станциях.

Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые ведут боевые действия на территории Курской области, и наградил их. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский отметил, что благодаря героизму украинских воинов противник вынужден удерживать значительную группировку своих сил на этой территории, перебрасывая резервы с других направлений.

"Благодаря вашей (украинских военных - ред.) стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", - отметил он.

"Одно из крупнейших поражений Москвы": Зеленский - об остановке транзита газа из РФ

В течение 25 лет объем транзита российского газа через Украину в Европу составлял более 130 миллиардов кубометров ежегодно. Зато теперь этот объем равен нулю, что является одним из крупнейших поражений РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

Войска страны-агрессора РФ продолжают попытки штурмовых действий в районе Волчанска Харьковской области, но подразделения Сил обороны Украины не дают врагу продвигаться, сообщил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

Аварийно-спасательные работы на месте удара российским БПЛА утром в среду, 1 января, продолжаются в сложных условиях, к ним привлечена специальная техника, на месте работ находилось руководство министерства внутренних дел.

Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

В четверг, 2 января, во многих областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. В столице, Карпатах, большинстве западных, Винницкой и Киевской областях объявили I уровень опасности. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГСЧС Украины.

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Лишь в западных областях днем возможен небольшой дождь. В южных областях ночью и утром местами будет образовываться туман.

РФ давит пехотой: враг продвигается на востоке с нового плацдарма - DeepState

Российские оккупационные войска пытаются захватить высоты за Ивановкой под Тернами на Лиманском направлении в Донецкой области.

Как сообщает аналитический ресурс Deep State, враг активизирует атаки в направлении села, образовав плацдарм, а также за счет постоянного давления пехотой.

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