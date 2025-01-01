Что будет с долларом в 2025 году: в НБУ сделали прогноз

Курс доллара не должен "взлететь в космос".

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Курс доллара в Украине существенно не подорожает - НБУ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Доллар в 2025 году не должен существенно "оторваться" от гривны. Согласно прогнозу, Украина должна запастись $41 миллиардом золотовалютных резервов на конец года. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Мы имеем существенно меньшую неопределенность в источниках и в форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году. Все эти компоненты дают нам основания говорить о том, что у нас есть достаточно сейчас факторов, которые позволят нам быть эффективными для того, чтобы валютный рынок оставался устойчивым", - рассказал он интервью Мы – Украина. видео дня

По его словам, Нацбанк обеспечит устойчивость валютного рынка в следующем году, а доллар "не улетит в космос".

"Устойчивость валютного рынка - вот это наша цель. Возвращение в режим функционирования валютного рынка максимально рыночных механизмов спроса и предложения - это также наша цель", - отметил Пышный.

Также он добавил, что в ходе полномасштабной войны Нацбанк вынужден был отказаться от плавающего курса в и инфляционного таргетирования.

"Но в октябре 2023 года мы отказались от фиксированного курса и перешли в режим управляемой гибкости", - объяснил Пышный.

Также он добавил, что НБУ работает с проблемами на рынке.

"Да, мы понимаем что на рынке присутствует существенный структурный дефицит. И мы его покрываем сглаживая чрезмерные колебания. Но переход к управляемой гибкости позволил Национальному банку вернуть постепенно в режим функционирования валютного рынка влияние таких вещей как спрос и предложение", - говорит глава Нацбанка.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Задача – устойчивость валютного рынка

По словам руководителя НБУ, регулятор должен обеспечить стабильность ситуации.

"Поэтому для нас было важно чтобы курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора, и это сейчас происходит, обеспечить устойчивость валютного рынка, и это также происходит, и вернуть на рынок спрос и предложение, как факторы, которые определяют конъюнктуру и соответствующую курсовую динамику", - добавил Пышный.

НБУ покрывает дефицит в частном секторе

Кроме того, руководитель НБУ добавил, что структурный дефицит возникает в частном секторе, однако регулятор не позволяет гривне "улететь в космос".

"Если сводить эти все сложные материи к какому-то одному предложению, я могу сказать: "Не ждите от нас, что гривна полетит в космос", - указал Пышный.

Золотовалютные резервы Украины – прогноз

Ожидается, что на конец 2025 года золотовалютный резерв Украины будет составлять 41 млрд долларов.

"Мы имеем существенно меньшую неопределенность в источниках и в форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году. Все эти компоненты дают нам основания говорить о том, что у нас есть достаточно сейчас факторов, которые позволят нам быть эффективными для того, чтобы валютный рынок оставался устойчивым", - подчеркнул Андрей Пышный.

Курс доллара в Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в третьей декаде декабря установилась отметка в 41,88 грн за 1 американский доллар. Гривне удалось укрепиться.

Позже Нацбанк установил курс на уровне 41,87 грн за один американский доллар. Гривна подешевела на 5 копеек.

Перед Новым годом доллар достиг нового исторического максимума. В частности, на рынке стали предлагать за 1 доллар 41,85 грн.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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