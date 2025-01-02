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Что будет с Покровском: Свитан дал прогноз на 2025 год

Анна Ярославская
2 января 2025, 11:42
463
Бои Покровск для россиян сложнее, чем за Бахмут.
Покровск
Что будет с Покровском в 2025 году? / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vyshebaba, deepstatemap

Вы узнаете:

  • Смогут ли ВСУ удержать Покровск
  • Какая главная экономическая задача оккупантов на Покровском направлении

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил ситуацию на Покровском направлении и спрогнозировал, что будет с Покровском в 2025 году.

Свитан считает, что Покровско-Мирноградская агломерация будет держаться.

"Россияне не могут подойти к Покровску с севера, потому что Мирноград мешает, потому они будут пытаться обойти с юга. Что, собственно, они сейчас и делают. И противник будет продолжать такое движение", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, одна из задач россиян состоит в том, чтобы выйти на шахту "Красноармейскую Западную" - это самая большая в Европе шахта по добыче коксующегося угля.

"Эту задачу противник будет пытаться выполнить. Полный контроль над Покровском россияне не смогут получить, пока наш гарнизон в районе Курахово будет удерживать южную часть, то есть левый фланг россиян, от продвижения в сторону Покровска с юга и юго-запада. Понимая связь этого участка фронта, думаю, наши войска и военное руководство найдут дополнительные резервы и ресурсы, чтобы удержать это вклинение и не позволить врагу выдавить наши войска из Покровска", - рассказал Свитан.

Военный эксперт считает, что Покровск для россиян сложнее, чем Бахмут. Он объяснил, что у Бахмута была связка с Часовым Яром, а у Покровска она – с Мирноградом, и эта связка намного мощнее в оборонном режиме, чем на Бахмутском направлении.

"Россиянам крайне сложно захватить Покровск именно из-за этой связки и возможности подпитки покровско-мирноградского гарнизона. Допускаю, что россияне могут выйти на "Красноармейскую-Западную" и перерезать трассу на Павлоград, но к трассе с Доброполья, то есть с севера, они никак не подойдут. Потому для россиян очень сложная ситуация там". - считает Свитан.

В целом, он считает, что Силы обороны смогут удержать Покровск в 2025 году.

"Хотя россияне будут бросать все имеющиеся силы и средства на выполнение этой задачи. И для того, чтобы её выполнить, противник сначала будет пытаться выдавить наши войска из Курахово", - добавил он.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 2 января сообщили аналитики проекта DeepState.

В частности, у оккупантов есть продвижения возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Тем временем в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия.

Военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал о ситуации в Курахово Донецкой области. По его словам, продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской ТЭС. По его словам, что Сухие Ялы на северной стороне украинские воины пока контролируют.

Как сообщал Главред, в Донецкой области враг продолжает обстрелы украинских позиций минометами и артиллерией. Однако, по словам военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева, российские силы не смогут развить наступление в направлении Покровска, пока не захватят Курахово.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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