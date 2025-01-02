В Минобороны анонсировали проверки Командования Сухопутных войск: в чем причина

О чем сказал Умеров:
- Минобороны проведет анализ работы Командования Сухопутных войск ВСУ
- Целью проверки будет реформирование КИУ для усиления армии
Министерство обороны Украины инициирует комплексный анализ работы Командования Сухопутных войск ВСУ для реформирования системы управления и кадровой политики. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в своей заметке на Facebook.
Умеров подчеркнул, что для победы необходимо тщательно анализировать опыт и честно признавать ошибки. Это особенно важно для Сухопутных войск, которые являются наиболее многочисленной и стратегически значимой частью Вооруженных Сил, ответственной за мобилизацию, подготовку, комплектование и боевую эффективность подразделений.
"События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел", - отметил Умеров.
Для этого, по словам министра, Главная инспекция Минобороны проведет детальный анализ работы Командования Сухопутных войск:
- -анализ организационной структуры и полномочий
- Оценку эффективности управленческих процессов
- Проверку на соблюдение законодательства.
Умеров отметил, что на основе результатов проверки Минобороны внедрит следующие шаги:
- Внедрим реформы в системе управления и кадровой политики в КСО
- Оптимизируем управленческие процессы
- Усилим боеспособность наших подразделений новыми подходами к подготовке.
Рустем Умеров добавил, что это шаг к более эффективной и сильной армии.
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Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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