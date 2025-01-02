В Минобороны анонсировали проверки Командования Сухопутных войск: в чем причина

Главная инспекция Минобороны проведет детальный анализ Командования Сухопутных войск для усиления и увеличения эффективности армии, отметил Умеров.

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В Минобороны анонсировали проверки Командования Сухопутных войск / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Умеров:

Минобороны проведет анализ работы Командования Сухопутных войск ВСУ

Целью проверки будет реформирование КИУ для усиления армии

Министерство обороны Украины инициирует комплексный анализ работы Командования Сухопутных войск ВСУ для реформирования системы управления и кадровой политики. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в своей заметке на Facebook.

Умеров подчеркнул, что для победы необходимо тщательно анализировать опыт и честно признавать ошибки. Это особенно важно для Сухопутных войск, которые являются наиболее многочисленной и стратегически значимой частью Вооруженных Сил, ответственной за мобилизацию, подготовку, комплектование и боевую эффективность подразделений.

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"События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел", - отметил Умеров.

Для этого, по словам министра, Главная инспекция Минобороны проведет детальный анализ работы Командования Сухопутных войск:

-анализ организационной структуры и полномочий

Оценку эффективности управленческих процессов

Проверку на соблюдение законодательства.

Умеров отметил, что на основе результатов проверки Минобороны внедрит следующие шаги:

Внедрим реформы в системе управления и кадровой политики в КСО

Оптимизируем управленческие процессы

Усилим боеспособность наших подразделений новыми подходами к подготовке.

Рустем Умеров добавил, что это шаг к более эффективной и сильной армии.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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