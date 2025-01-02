Здания Рады попали под удар: Стефанчук показал последствия атаки РФ по Киеву

О чем сказал Стефанчук:
- В результате удара по центру Киева погибли супруги ученых
- Кроме того, повреждения получили админздания Верховной Рады
1 января 2025 года российский удар по центру Киева задел и админздания Верховной Рады. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в этот день Россия осуществила жестокую атаку на центр столицы, в результате которой погибли двое мирных жителей - супруги известных киевских ученых Игорь Зима и Олеся Сокур, которые проживали в пораженном жилом доме.
"Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты выражают глубокие соболезнования родным и близким", - написал он.
Стефанчук сообщил, что взрывная волна повредила близлежащие здания, в частности административные сооружения Украинского Парламента, где расположены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады Украины. Вчера на месте происшествия работали правоохранители и специальные службы, которые задокументировали последствия атаки. Сейчас осуществляется оценка нанесенного ущерба.
"Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады Украины и ее органов", - резюмировал спикер.
Смотрите кадры повреждений админзданий Парламента в результате удара РФ по Киеву 1 января:
Удар по Киеву 1 января - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских объектов упали в Печерском и Святошинском районах столицы, вызвав пострадавших. Как сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) и мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, в Печерском районе обломки повредили нежилое здание.
В результате атаки погибла семья ученых - Игорь Зима и Олеся Сокур.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя удары дронами "Шахед" по Киеву 1 января прогнозирует, что в 2025 году Россия, учитывая её способность производить ракеты и дроны, может осуществлять массированные атаки один-два раза в месяц.
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Кто такой Руслан Стефанчук?
Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.
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