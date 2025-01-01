Погибла семья известных ученых: новые детали дронового удара РФ по Киеву

Важно:
- Погибла семья ученых – супруги Игорь Зима и Олеся Сокур
- Почти всю свою жизнь семья работала в Институте биологии и медицины
В результате утренней атаки ударных дронов армии страны-оккупанта РФ на Киев погибла семья ученых – супруги Игорь Зима и Олеся Сокур.
"Супругов-ученых убила Россия во время утреннего обстрела Киева в первый день нового года", - написал министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook.
Он подчеркнул, что в результате вражеской атаки БпЛА погиб выдающийся нейробиолог Игорь Зима и его жена – ученая, доктор биологических наук Олеся Сокур.
"Почти всю свою жизнь семья отдала науке, много лет работая в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - уточнил глава МОН.
Что известно о семье ученых
Как указано на сайте Института биологии и медицины, Игорь Зима - доктор биологических наук, старший научный сотрудник, доцент. Преподавал учебные дисциплины "Физиология и анатомия человека и животных", "Анатомия и физиология ЦНС", "Физиология нервной системы и высшая нервная деятельность", "Нейрофизиология", "Физиология нейросетей", "Эволюция поведения и антропогенез".
Добавим, что доктор биологических наук Олеся Сокур занимала должность члена ученого совета Института биологии и медицины. Она также была заместителем директора по научной работе, а также руководила научно-исследовательской лабораторией Физико-химической биологии Института биологии и медицины.
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