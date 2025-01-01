Погибла семья известных ученых: новые детали дронового удара РФ по Киеву

Погиб выдающийся нейробиолог Игорь Зима и его жена – ученая, доктор биологических наук Олеся Сокур.

https://glavred.info/ukraine/pogibla-semya-izvestnyh-uchenyh-novye-detali-dronovogo-udara-rf-po-kievu-10626953.html Ссылка скопирована

Игорь Зима погиб вместе с женой / Коллаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, Facebook/aleksei.bobrovnikov

Важно:

Погибла семья ученых – супруги Игорь Зима и Олеся Сокур

Почти всю свою жизнь семья работала в Институте биологии и медицины

В результате утренней атаки ударных дронов армии страны-оккупанта РФ на Киев погибла семья ученых – супруги Игорь Зима и Олеся Сокур.

"Супругов-ученых убила Россия во время утреннего обстрела Киева в первый день нового года", - написал министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook.

видео дня

Он подчеркнул, что в результате вражеской атаки БпЛА погиб выдающийся нейробиолог Игорь Зима и его жена – ученая, доктор биологических наук Олеся Сокур.

"Почти всю свою жизнь семья отдала науке, много лет работая в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - уточнил глава МОН.

/ Инфографика: Главред

Что известно о семье ученых

Как указано на сайте Института биологии и медицины, Игорь Зима - доктор биологических наук, старший научный сотрудник, доцент. Преподавал учебные дисциплины "Физиология и анатомия человека и животных", "Анатомия и физиология ЦНС", "Физиология нервной системы и высшая нервная деятельность", "Нейрофизиология", "Физиология нейросетей", "Эволюция поведения и антропогенез".

Добавим, что доктор биологических наук Олеся Сокур занимала должность члена ученого совета Института биологии и медицины. Она также была заместителем директора по научной работе, а также руководила научно-исследовательской лабораторией Физико-химической биологии Института биологии и медицины.

/ biomed.knu.ua

Удар РФ по Киеву - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Опубликована обновленная информация о последствиях российской атаки утром 1 января.

Как сообщал Главред, утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 января 2025 года РФ атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.

Другие новости:

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред