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"Более сотни ракет": полковник ВСУ назвал сценарии массированных ударов по Украине

Юрий Берендий
1 января 2025, 20:40
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В 2025 году Россия может осуществлять массированные ракетно-пушечные удары по Украине в течение нескольких раз в месяц, отметил Свитан.
'Более сотни ракет': полковник ВСУ назвал сценарии массированных ударов по Украине
Полковник ВСУ назвал сценарии массированных ударов РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Кратко:

  • РФ накопила более тысячи ракет в качестве стратегического запаса
  • Россияне изготавливают в месяц более 100 ракет
  • Массированные удары по Украине могут происходить по несколько раз в месяц

После атаки российской армии дронами "Шахед" на украинские регионы и Киев, учитывая количество предыдущих ударов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии для ТСН.ua озвучил прогноз относительно возможных попыток атак в 2025 году.

По его словам, учитывая способность России производить ракеты и дроны, массированные атаки могут происходить один-два раза в месяц.

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Эксперт отметил, что в прошлом году россияне накопили более тысячи ракет, создав стратегический запас. В дальнейшем, вероятно, враг будет использовать только то количество ракет, которое удается производить ежемесячно.

"Они производят более сотни ракет в месяц, поэтому одну, максимум две массированные атаки они будут осуществлять. Это в среднем", - предполагает Свитан.

Свитан отметил, что во время каждой атаки российская армия может запускать до сотни боевых беспилотников.

Он также подчеркнул, что российские войска способны проводить дроновые атаки значительно чаще.

"Почти каждый день. Надо рассчитывать на то, что понадобится ежедневная работа ПВО. Думаю, что она уже к этому подготовлена", - говорит аналитик.

По его словам, враг может привлекать свой неприкосновенный запас, в частности ракетное вооружение.

По мнению Свитана, если россияне поставят себе цель атаковать почти ежедневно, то могут начать активно использовать эти боеприпасы. Однако эффективность таких действий для них будет низкой.

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Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает терроризировать Украину, направляя атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру. Для этого, по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, враг создавал запасы ракет еще с лета.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предупредил о высокой вероятности ракетных ударов со стороны России на Новый год и в ближайшие дни.

Во время ночной атаки с 12 на 13 декабря РФ применила новую многовекторную стратегию, использовав дальнюю и тактическую авиацию, а также различные типы крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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