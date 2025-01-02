Башара Асада пытались отравить в Москве - The Sun

30 декабря у 59-летнего Асада якобы внезапно ухудшилось самочувствие. Он начал "сильно кашлять и задыхаться", ему потребовалась медпомощь.

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Асада якобы пытались отравить / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ua.depositphotos.com

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Таблоид The Sun ссылается на российский Telegram-канал

Состояние предположительно удалось стабилизировалось

На бывшего президента Сирии Башара Асада было совершено покушение в Москве. Об этом сообщает британская газета-таблоид The Sun, приводя некоторые данные из российского Telegram-канала.

В публикации The Sun отмечается, что во вторник, 31 декабря, Telegram-канал "Генерал СВР" (свыше 350 тыс. подписчиков), который, по данным британского СМИ, "предположительно управляется бывшим высокопоставленным российским разведчиком", распространил сведения о плохом самочувствии Башара Асада. Якобы в понедельник, 30 декабря, у 59-летнего Асада внезапно ухудшилось самочувствие. Он начал "сильно кашлять и задыхаться", ему потребовалась медпомощь.

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"Есть все основания полагать, что было совершено покушение... Тесты показали наличие яда в его организме", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Асада лечили в его квартире в Москве, и его состояние предположительно удалось стабилизировалось.

При этом в The Sun заметили, что никаких ссылок на источники и доказательств в материале Telegram-канала "Генерал СВР" предъявлено не было, официальных подтверждений из России также не поступало. Однако было обращено внимание, что относительно недавно британские власти фактически запретили возвращаться на родину в Великобританию Асме Асад, супруге Башара Асада. Она изъявила желание вернуться в Великобританию и, возможно, даже подает на развод. Но 49-летняя женщина, родившаяся в Лондоне, не сможет приехать, поскольку срок действия ее паспорта якобы истек.

Падение режима Асада - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск - армия Асада сопротивления не оказала.

Недавно эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса прокомментировал ситуацию с бегством сирийского диктатора Башара Асада в РФ после смены власти в Дамаске. В интервью Главреду он предположил, что на первых порах, после бегства из Сирии, Асад останется в РФ.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на падение сирийского режима Башара Асада, которого поддерживал диктатор Владимир Путин. Он отметил, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно такими являются все режимы, которые поддерживает Путин.

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Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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