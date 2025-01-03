Как быстро почистить гранат: самый простой способ, с которым семена будут целыми

Очистка граната может показаться сложной, но с несколькими простыми советами этот процесс станет легким и быстрым.

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Как правильно почистить гранат, не испачкав руки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как быстро почистить гранат

Можно ли есть гранат с косточками

Как легко вынуть все зернышки

Гранат - это вкусный и полезный фрукт, однако многие отказываются от его употребления из-за сложностей в чистке. Семена граната не только вкусные, но и полезные для здоровья.

Чтобы избежать разбросанных зерен и не повредить кожуру, важно применять правильную технику чистки. Главред узнал несколько простых шагов, которые помогут получить красивые зернышки граната, не испачкав руки соком.

Как правильно чистить гранат

Гранатовый сок легко разбрызгивается, поэтому рекомендуется использовать технику погружения фрукта в воду во время чистки. Вам понадобится только острый нож и несколько минут терпения, пишет Wikihow.

Вырежьте верхнюю часть плода. Срежьте кончик, напоминающий цветок, ножом под небольшим углом. Удалите конусообразный кусок кожуры. Отрежьте ножку снизу. Переверните гранат и найдите маленькую коричневую плодоножку. Осторожно срежьте ее. Порежьте кожуру вдоль ребер. Осмотрите плод и найдите естественные выступы на кожуре. Прорежьте кожуру вдоль каждого ребра, не касаясь мякоти. Разделите гранат руками. Аккуратно отделите части фрукта руками, используя разрезы как ориентир.

Смотрите видео, как быстро почистить гранат:

Как очистить гранат от косточек

Очищать гранат от косточек не нужно. Косточки граната съедобны и даже полезны. Они содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение. Если вы все же хотите их удалить (например, для приготовления сока), то это практически невозможно сделать без потери части мякоти. Поэтому, лучше употреблять гранат вместе с косточками.

Как почистить гранат за 6 шагов

Шаг 1: Поместите дольки граната в миску с водой. Наполните большую миску теплой водой так, чтобы кусочки граната полностью погрузились в воду. Если ваша миска маленькая, кладите по несколько долек одновременно. Если семена выпадали при открытии, добавьте их также в воду. Теплая вода помогает размягчить белую сердцевину внутри плода, что облегчает отрыв семян.

Шаг 2: Нажмите на края долек, чтобы открыть плод и высвободить семена.

Шаг 3: Переверните часть граната и держите над водой. Ударьте по ней тыльной стороной ложки, чтобы выбить еще больше семян. Повторяйте несколько раз, пока большинство семян не выпадет.

Шаг 4: После того, как большинство семян выпадет, переверните дольку и вручную удалите оставшиеся зерна.

Шаг 5: Используйте шумовку или сито, чтобы вынуть белую сердцевину из воды. Зерна граната должны опуститься на дно, а белая сердцевина будет оставаться на поверхности.

Шаг 6: Слейте воду через дуршлаг или осторожно через небольшую щель, оставленную в миске.

После этого ваши зерна граната готовы к употреблению. Хранить их можно в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или заморозить на 3 месяца.

Нужно ли есть гранат с косточками

Косточки граната абсолютно безопасны для употребления и даже полезны для здоровья. Они содержат клетчатку и антиоксиданты, которые способствуют нормализации пищеварения и улучшению состояния кожи. Косточки могут быть немного тверже, но их не нужно отделять от зерен.

Можно ли мочить гранат в воде

Метод очистки граната в воде является очень эффективным. Он позволяет минимизировать брызги сока и быстро отделить зерна от кожуры и перегородок. Вода также помогает удалить остатки белых перегородок, которые могут горчить.

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