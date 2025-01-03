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Подтверждение победы Трампа в Конгрессе может задержаться: в чем причина

Анна Ярославская
3 января 2025, 08:54
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Неясно, что произойдет, если спикера не будет 6 января - в день, когда Конгресс США должен сертифицировать победу Трампа.
Дональд Трамп, Майк Джонсон
В Конгрессе США может начаться многодневная борьба / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Вы узнаете:

  • Какую процедуру необходимо провести до инаугурации
  • Почему подтверждение победы Трампа в Конгрессе может задержаться

В понедельник, 6 января, Конгресс США должен официально подтвердить победу избранного президента США Дональда Трампа. Однако процесс может задержаться.

Как пишет CNN, союзники спикера Палаты представителей США Майка Джонсона считают, что голосование против него может отсрочить окончательную победу Трампа на выборах в Белый дом.

видео дня

30 декабря Трамп публично заявил о поддержке Майка Джонсона как кандидата на должность спикера Палаты представителей. Джонсон все еще пытается одержать победу над многочисленными противниками Республиканской партии. Некоторые республиканцы опасаются, что такой сценарий может привести к еще одной многодневной и затяжной борьбе в парламенте.

Издание отмечает, что Конгресс никогда ранее не пытался сертифицировать президентские выборы без спикера Палаты представителей. Даже высокопоставленные республиканцы говорят, что неясно, что произойдет, если спикера не будет 6 января - в день, когда Конгресс США должен сертифицировать победу Трампа.

"Выступление против Джонсона сейчас ослабляет Республиканскую партию и усиливает Хакима Джеффриса. Это также ставит под угрозу сертификацию коллегии выборщиков, запланированную на 6 января. Эти ребята служат "пятой колонной" для демократов", - заявил конгрессмен Дон Бэкон.

CNN добавляет, что Палата представителей не может проводить никаких официальных дел без спикера, что усложняет процедуру подтверждения победы Трампа.

Кроме того, республиканцы понимают, что после получения контроля над обеими палатами Конгресса и Белым домом у них будет ограниченное время для реализации своей повестки дня.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, однако его вступление в должность возможно только после утверждения результатов выборов Конгрессом.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Дональд Трамп и война в Украине

Война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. Как сообщает Financial Times, будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам. Издание сообщает, что Трамп может угрожать Путину усилением санкций и усилить поддержку Киева.

Как сообщал Главред, новоизбранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине еще до вступления в должность и поддерживать экономику США с помощью тарифов. Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем предполагалось, пишет The Hill.

Напомним, в начале декабря Трамп обратился к Путину и призвал его к миру. Заявление последовало после того, как избранный президент США встретился с президентом Украины Зеленским и президентом Франции Макроном в Париже. Трамп сказал, что нужно прекращать огонь и начинать переговорный процесс.

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