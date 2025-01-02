Дональд Трамп с женой зажгли под известный хит в новогоднюю ночь

Парочка ярко встретила новый год вместе под популярную песню.

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Мелания Трамп и Дональд - отличный танцевальный дуэт / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Вы узнаете:

Как встречали Новый год Дональд и Мелания Трамп

Под какой хит они оторвались

Трампы отожгли по полной, встречая 2025 год. Дональд и Мелания отпраздновали Новый год в его поместье Mar-a-Lago Club в Палм-Бич, штат Флорида, во вторник, где их видели поющими и танцующими под хит Village People 1978 года "YMCA".

"Приятно останавливаться в YMCA!!!! Счастливого Нового года всем!" Старший ребенок Дональда, сын Дональд Трамп-младший, 47 лет, подписал видео в Instagram, на котором избранный президент и его жена веселятся на звездной вечеринке, пишет Page Six.

видео дня

78-летний Трамп-старший, который также занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года, маршировал на месте, размахивая руками, как молотом.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что стала известна история любви Дональда и Мелании Трамп. Свадьба Дональда и Мелании Трамп состоялась 22 января 2005 года в Мар-а-Ларго, частной резиденции политика. В марте 2006 года будущая первая леди подарила Трампу сына по имени Бэррон.

Тейлор Свифт тонко потроллила Дональда Трампа. 34-летняя Свифт подписала свой пост "Бездетная кошатница" - отсылка к выражению, которое использовал напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Вэнс, республиканец из Огайо, для описания женщин, у которых нет детей

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Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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