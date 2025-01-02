Срыв оккупации трех областных центров и окончание войны: главное из интервью Зеленского

Зеленский отметил, что выборы в Украине могут состояться только после окончания горячей фазы войны и не исключил возможность их проведения в 2025 году.

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Главное из интервью Зеленского / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский

Чего ждать от Трампа

Каким будет "справедливый мир" для Украины

РФ планировала оккупацию Запорожья, Сум и Харькова

Позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа может быть решающей для окончания войны в Украине. Однако, Украина рассчитывает на справедливый мир без территориальных подарков для России.

Главред собрал главное главные главные заявления президента Украины Владимира Зеленского в интервью телемарафону "Единые новости".

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Чего ждать от Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать решительным союзником в борьбе против Владимира Путина.

"Трамп может быть решительным. Я думаю для нас это самое главное, что он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина... Справедливее сказать помочь нам остановить Путина", - сказал Зеленский.

Зеленский охарактеризовал Трампа как сильного и непредсказуемого лидера, выразив надежду, что эта непредсказуемость будет направлена прежде всего на Россию. По его мнению, Трамп искренне стремится завершить войну.

Зеленский также отметил, что его взаимодействие с Трампом в прошлом году было положительным, а команды обоих лидеров поддерживают постоянный контакт.

"Встречи уже были у руководителя моего офиса (Андрея Ермака - ред.) Есть контакты у министра иностранных дел. Отдельно есть контакты у нашего министра обороны", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что победа Трампа на выборах свидетельствует о его силе как политического лидера.

"Не было противоречивости в этой победе. Я думаю, что именно такая нам победа над агрессией России и нужна. Его уверенность в помощи Украине и найти эти рычаги влияния", - добавил украинский президент.

Встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января, подчеркнув важность общего видения путей завершения войны в Украине. Он ожидает встречи с Трампом в ближайшее время и отметил, что, несмотря на внимание новой администрации к внутренним вопросам, среди международных приоритетов будут оставаться Украина и Ближний Восток.

"Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ожидать именно вас". Он сказал, что для него приоритет закончить войну и он будет это делать", - сообщил глава Украины.

Президент Украины подчеркнул, что план Трампа по завершению войны должен совпадать с украинским видением.

"Я бы хотел, чтобы этот план, который будет предлагать Трамп, совпадал с нашим видением. А по-другому не может быть. Мы Украина - это наша независимость, наша земля и наше будущее",- сказал он.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что план Трампа по урегулированию конфликта должен соответствовать украинским интересам, а контакты с российской стороной в первые месяцы работы новой администрации могут стать основой для завершения горячей фазы войны. В завершение президент акцентировал внимание на важности достижения справедливого мира.

"Для нас важно - справедливый мир. Мы не хотим ничего терять, но как что будет, я не знаю, потому что многое зависит от партнеров", - отметил президент.

Что означает "справедливый мир" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что понятие "справедливый мир" неразрывно связано с победой, а территориальная целостность и независимость Украины не могут стать предметом уступок для России

Зеленский отметил, что тема мира активно обсуждается как союзниками Украины, так и странами, которые еще не определились со своей позицией. В 2025 году Украина стремится объединить эти государства вокруг своей цели, но решающая роль остается за США.

"Европейцы прямо очень сильно смотрят на мнение президента Соединенных Штатов. Сегодняшнего нового президента США. От него многое зависит", - говорит Зеленский.

По словам президента, "мир" не означает никаких территориальных уступок России. Важно то, каким путем будет достигнута эта цель.

"Когда мы говорим о "справедливом мире", это сильная Украина. Это серьезные гарантии безопасности. Недопущение того, что Путин снова придет с агрессией. Это очень важно", - указал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул значение сильной армии, отметив, что амбиции Путина оставить Украине 40-50-тысячное войско, ведь с такой армией Россия разрушит Украину.

Для Украины "справедливый мир" предусматривает интеграцию в ЕС, а также гарантии безопасности, лучшим вариантом которых является членство в НАТО.

О переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на переговоры. По его словам, Путин постоянно будет искать поводы избегать диалога, пока не найдет того, кто согласится на капитуляцию.

"Он предлагает юридически закрепить потерю наших территорий, сократить армию до 40-50 тысяч человек и принять парламентом нейтральный статус Украины. Это означает отказ от НАТО и других альянсов. Я думаю, он может пойти на переговоры только для того, чтобы иметь возможность вернуть снова. Давайте честно, переговоры с Украиной для РФ, это в принципе проигрыш России", - отметил Зеленский.

Президент также пояснил, что для России это не является победой, ведь это не ультиматум, когда враг контролирует столицу и диктует условия жизни.

"Они не достигли задачи, поставленной Путиным, поэтому для него это действительно не победа", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности без участия Соединенных Штатов Америки не могут быть достаточно надежными для Украины.

"Справедливый мир для нас - это понимание, что мы в ЕС и когда, понимание, что у нас есть сильные мощные гарантии безопасности, НАТО - лучше для нас. Не хотелось бы сейчас давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США - слабые гарантии безопасности для Украины", - заявил Зеленский.

В качестве примера он вспомнил израильскую модель безопасности, отметив, что Израиль способен отражать сотни ракетных атак без членства в НАТО, но благодаря поддержке авиации союзников, в частности США и Великобритании.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Зеленский также подчеркнул, что подобные гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал.

О наступлении РФ на Запорожье, Сумы и Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном предотвращении планов России оккупировать Харьков, Сумы и Запорожье в 2024 году. Он выразил благодарность военным и местным жителям за их решимость и противодействие вражеским намерениям.

Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых достижений Украины в этом году стала остановка трех масштабных операций РФ, направленных на захват этих регионов.

"Наверное, одно из самых главных, если брать осень-зиму 2024 года, это срыв операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины... все молодцы... государство это прошло в 2024 году. И этот срыв состоялся, и это украинские города, и украинские люди. Я бы хотел прежде всего поблагодарить людей, которые в этих городах. Они прошли серьезное испытание", - сказал Зеленский.

Достижения Украины

Глава государства также подытожил главные достижения Украины в 2024 году. Президент подчеркнул, что самое важное для Украины - это ее люди. Он выразил гордость за то, как народ проявил себя с начала полномасштабного вторжения, отметив: "Главное, что мы сохранили Украину. Это был самый большой вызов. Иногда хочется забыться, но я горжусь тем, как мы все преодолели".

"Начиная с января, много вещей сделано. Я помню, как мы боролись с Конгрессом США за помощь Украине. Это произошло в 2024 году, а боролись с 2023-го. Это большая и многомиллиардная поддержка, которая нам помогла. Мы начали подписание соглашений по безопасности со странами-партнерами. Именно в первой половине 2024 года мы подписали с большинством стран G7. Всего с 24 из 27 стран мира. Это дало Украине без преувеличения $40 млрд поддержки, оружие, гуманитарку, энергетику. Это конкретные вещи, которые были в 2024 году", - сказал он.

Курс Украины в ЕС и НАТО

Кроме того, Зеленский выделил важное решение, которое определило будущее страны в европейском контексте, в частности открытие Европейским Союзом реальных и юридических переговоров в июне этого года.

"Считаю, что серьезное достижение по НАТО решение в Вашингтоне о 5 дополнительных Patriot. Не все дошли пока, но решение положительное, и необратимый наш курс в НАТО, который поддержали страны", - пояснил он.

О миротворцах в Украине

Украина поддерживает французскую инициативу по размещению миротворческих сил, но подчеркивает, что эта миссия должна стать частью интеграции в НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил, что миротворческая операция должна базироваться на более широкой международной коалиции, а участие только Франции или одной-двух стран недостаточно.

По словам Зеленского, юридическое исключение Украины из процесса вступления в НАТО создаст серьезные риски.

"Юридически мы никогда не признаем оккупацию. Мы не имеем права это сделать. Так же нельзя юридически признавать, что мы не будем в НАТО, потому что тогда мы никогда не будем там. Это очень опасно", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что идея миротворческой миссии обсуждалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Трамп положительно оценил инициативу, однако участие США в миссии пока не подтверждено.

Президент подчеркнул, что небольшой контингент миротворцев не будет эффективным.

"Если говорим о серьезном контингенте... Например, об Одесском регионе, например, о Франции, то они должны говорить не просто о контингенте, но и о флоте. Как воздушный, так и морской. То есть такое присутствие это не о количестве людей, но и технологии, корабли, самолеты и т.д.", - отметил он.

Он также выразил уверенность в поддержке этой инициативы со стороны Великобритании и других стран, хотя некоторые государства воздерживаются от публичных заявлений из-за страха перед давлением России.

О ситуации на фронте

Восточный участок линии фронта остается одним из самых сложных. В течение января планируется приложить максимум усилий для стабилизации ситуации.

Российские войска имеют определенный прогресс на этом направлении, что обусловлено значительной концентрацией сил именно здесь по сравнению с другими зонами.

"Они давят на ребят, которые устали, и это факт. Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация фронте. Это очень сложно. Если дойдет все то, что пообещали, есть графики, что-то в пути, если новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот. Этот пазл зависит от многих деталей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что стабилизировать обстановку можно не только с помощью вооружения, но и благодаря военным, которые сейчас проходят подготовку, и батальонам, которые получают оснащение за рубежом.

"То есть мы где-то понимаем примерно, что в январе мы должны все это получить и согласно нашим путям стабилизации фронта должны наши военные это выполнить. Есть такая задача. посмотрим, но на это рассчитываем", - подчеркнул он.

О повторном нападении России

Украина должна обеспечить себя оружием и сильной армией, чтобы исключить повторное вторжение России. Только так можно сдержать российского диктатора Владимира Путина.

Президенту задали вопрос, что именно необходимо для предотвращения повторной агрессии со стороны России.

"Вы должны иметь соответствующее фактическое оружие, фактическую армию, фактический пакет дальнобойных возможностей, который остановит Путина. Остановит по факту. Или он будет знать, что у вас это есть и это будет превентивно работать", - ответил глава государства.

Когда состоятся выборы в Украине

В Украине сейчас действует военное положение, что делает невозможным проведение президентских и парламентских выборов. Президент Владимир Зеленский напомнил, что по Конституции выборы могут состояться только после завершения войны.

"Или нам надо менять законодательство. Одно изменение относительно президентских выборов, другое - относительно парламентских. Разные изменения, но во время военного положения этого не может быть", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что после окончания срока полномочий президента, до проведения новых выборов, глава государства продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством.

"Все это прописано. Так же как с парламентом, и президент, и парламент являются легитимной властью, пока не появится новый президент или новый парламент", - сказал глава государства.

Зеленский предположил, что в 2025 году, при условии завершения горячей фазы войны с сильной позицией Украины, наличия мощной армии, современного вооружения и гарантий безопасности, можно будет рассматривать вопрос отмены военного положения и определения парламентом даты выборов.

"Я имею в виду, что после того, как заканчивается военное положение, то ждать годы до выборов - не нужно", - подчеркнул глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не согласится на требования "сначала выборы - потом переговоры", которые может выдвигать Россия. Зеленский отметил, что Путин стремится к капитуляции Украины, что категорически неприемлемо для нашего государства.

Зеленский также сообщил, что международные партнеры, включая новоизбранного президента США Дональда Трампа, ищут пути для завершения горячей фазы войны, что позволит восстановить мирный процесс и создать условия для отмены военного положения и проведения выборов.

О втором сроке

Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, поскольку сейчас сосредоточен на других задачах.

"Мне кажется, что я как жена должна поддерживать любое решение. Популярно оно будет в нашей семье или не популярно - это уже второй вопрос. Мне кажется, во второй раз не так страшно, как в первый раз", - ответила Зеленская.

Первая леди, отвечая на вопрос о возможности участия Зеленского в выборах, отметила, что не хотела бы всю жизнь находиться в таком эмоционально-физическом состоянии. В то же время самым тяжелым для нее до сих пор остается начало войны.

"С этой стороны я рассуждаю так: если начинаются выборы, значит горячая фаза войны закончилась, это уже положительный знак, и там мне уже безразлично. Там любой выбор я поддержу и буду радоваться, пожалуй", - добавила первая леди.

Зеленский подчеркнул, что не обсуждает со своей женой вопрос о втором сроке, ведь его главным приоритетом сейчас является достижение победы, мира и спокойствия для Украины.

"Я не знаю, я не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это (участие в выборах - ред.) более позитивно. Только так я могу ответить. Для меня это не в фокусе сегодня, это не цель для меня сегодня", - добавил он.

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