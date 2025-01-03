Остановить горячую фазу войны невозможно: когда могут начаться переговоры

Заморозить боевые действия будет большой проблемой, даже после выхода на границы 1991 года.

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Свитан рассказал о переговорах в 2025 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключевые тезисы:

Выход на границы 1991 года возможен не раньше, чем через три года

Остановить горячую фазу войны невозможно

Когда могут состояться мирные переговоры

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан поделился с Главредом своим прогнозом на 2025 год относительно войны в Украине. Эксперт также раскрыл о том, станет ли 2025 год годом начала переговоров между Москвой и Киевом.

Он считает, что переговоры могут начаться хоть завтра, но это не станет механизмом запуска остановки боевых действий. Остановить горячую фазу войны невозможно, пока есть две армии, которые не выполнили поставленные перед ними задачи.

"ВСУ - это сегодня более миллиона человек, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Украинские военнослужащие давали присягу народу Украины. Не президенту, не Верховной Раде, не правительству, не президенту Америки, Израиля или России, а народу Украины. Они присягали сохранять территориальную целостность и суверенитет государства. Это клятва народа, который платит за это деньги. "Выключить" эту клятву можно только смертью. Но даже если погибнут все вооруженные силы, останется еще несколько десятков миллионов людей, которые российскими войсками вытеснены со своих территорий, из своих домов, живут сейчас на чемоданах, - они из себя вытеснят еще одну армию, которая будет выполнять ту же задачу. Это означает, что без восстановления территориальной целостности Украины остановить боевые действия невозможно. Концептуально невозможно", - добавил Свитан.

Свитан также пояснил, что выход на границы 1991 года, исходя из нынешней ситуации, возможен не ранее, чем через три года.

"Год-полтора нам нужно воевать за Крым (а только так можно освобождать территории: сначала Крым, а потом все остальное). Потом года два минимум нужно отрезать Донбасс от России и зачищать его. Поэтому общее количество времени на боевые действия - это года три, подчеркиваю, минимум. А переговоры... Они и сейчас происходят. Переговоры продолжаются между верховными главнокомандующими: все заявления в эфир, которые делаются то одним, то другим президентом - это те же переговоры, но с использованием средств общественного вещания", - добавил эксперт.

В общем, это мало связанные понятия: начало переговоров, остановка боевых действий и замораживание войны. Свитан еще раз подчеркнул, что заморозить боевые действия будет большой проблемой, даже после выхода на границы 1991 года.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Мирные переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украина провела переговоры с РФ в Беларуси. Дмитрий Лубинец сообщил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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