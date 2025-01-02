Дмитрий Монатик показал эксклюзивное фото с третьим сыном

Кратко:
- Дмитрий Монатик показался с третьим сыном
- Певец восхитил фанатов семейным контентом
Украинский популярный певец Дмитрий Монатик показал, как проводит время со своим новорожденным сыном. Отметим, у артиста уже трое детей.
На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал снимок, на котором показался с маленьким сыном.
Малыш был в коляске, а Монатик рядом с ним. Но, к сожалению, лицо сына певец так и не показал фанатам.
Кстати, Ирина Монатик – жена певца отметила, что на фото молодой отец.
Дмитрий Монатик - последние новости по теме
Ранее, как сообщал Главред, Дмитрий Монатик рассказал, почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.
А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".
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Кто такой MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.
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