Галущенко: РФ бьет кассетными боеприпасами по энергосистеме Украины

По словам Галущенко, 2024 год был самым сложным для украинской энергосистемы, если сравнивать с 2023 и 2022 годами.

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РФ изменила тактику ударов, говорит Галущенко / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Галущенко:

РФ изменила тактику ударов

Враг с марта по декабрь нанес 13 массированных атак

Украина "держит удар"

Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины. Чтобы нанести максимум вреда, россияне начали использовать для ударов кассетные боеприпасы. Об этом заявил в эфире телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Изменилась тактика таких ударов, изменилось оружие. Они используют сейчас, как правило, оружие с кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный ущерб энергосистеме. Но сегодня система сбалансирована", - заявил Галущенко. видео дня

Он отметил, что 2024 год был самым сложным для украинской энергосистемы, если сравнивать с 2023 и 2022 годами. По его данным, враг с марта по декабрь нанес 13 массированных атак, а кроме этого атаковал энергосектор каждую ночь в течение года.

В течение последнего месяца Россия осуществила четыре массированные атаки на энергосистему, применив все виды вооружения. Однако, как отметил министр, Украина "держит удар" и граждане могли это заметить, в частности во время новогодних праздников. Энергосистема сейчас работает.

"Благодаря проведенной ремонтной кампании нам удалось восстановить определенное количество из девяти утраченных гигаватт. Я не буду называть цифры, но ключевое, что сегодня система сбалансирована", - отметил Галущенко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в течение прошлого года регулярно атаковали украинские энергетические объекты, заявил Герман Галущенко.

Несмотря на то, что украинским энергетикам удалось стабилизировать энергосистему и уменьшить отключения, в январе могут вернуться длительные графики отключений света. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что ситуация будет тяжелой, но не критической.

Эксперт по энергетическим вопросам Станислав Игнатьев заявлял, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C, тогда отключения электроэнергии в крупных городах Украины могут длиться по 10-12 часов в сутки.

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Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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