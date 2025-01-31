Режим прекращения огня можно подписать без Путина и Зеленского - Морозов

Путин не хочет садиться и подписывать ничего с Зеленским.

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Режим прекращения огня в Украине / коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Режим прекращения огня можно подписать без президентов

Это могут сделать Сырский и Герасимов при политическом решении обеих сторон

Такой договор можно в любой момент разорвать

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов сказал, может ли российский диктатор Владимир Путин, принимая решение об остановке военных действий, созвать публичное совещание Совбеза, подобно тому, которое он устроил перед началом полномасштабного вторжения.

"При режиме прекращения огня Путин не будет собирать никаких совещаний, поэтому его можно подписать без президентов. Собственно, в этом и заключается определенная перспектива: Путин не хочет садиться и подписывать ничего с Зеленским, да и не обязательно это делать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По его словам, режим прекращения огня могут подписать Сырский и Герасимов при политическом решении обеих сторон.

"Это будет одобрено, и при этом оставит руки свободными как для Киева, так и для Москвы. То есть в любой момент его можно разорвать и сказать, мол, вы нарушили условия, и мы отвечаем ответным огнем. Так разваливаются режимы прекращения огня, как правило, в ближайшие две недели после их заключения. Но для этого Путину не нужно собирать Совбез", - отметил Морозов.

Он также добавил, если Путин будет по договоренности с Трампом или президентом Китая фиксировать конец войны, то есть создавать линию разделения, то здесь необходимо проведение публичного Совбеза.

"Тогда нужно будет сказать: "Дорогие друзья, дорогие россияне, мы достигли того, чего хотели, это очень хороший результат, нам предстоит еще долгая борьба за наши интересы", и так далее. Очень легко представить себе такую риторику, и никакой проблемы здесь у Путина не будет, потому что все лояльны к любому решению Путина", - подчеркивает политический философ.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о вариантах завершения войны в Украине:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик и должна быть закончена. При этом он считает, что будущее нашей страны находится под угрозой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно, чтобы агрессорка Россия понесла справедливую ответственность. Главное для Украины - выстоять до конца и закончить войну в рамках правильных принципов.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что для завершения войны в Украине необходимо давить на лидера РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор может быстро прекратить агрессию, если осознает, что не способен победить в Украине.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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