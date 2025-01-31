Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Режим прекращения огня можно подписать без Путина и Зеленского - Морозов

Мария Николишин
31 января 2025, 14:02
181
Путин не хочет садиться и подписывать ничего с Зеленским.
Режим прекращения огня можно подписать без Путина и Зеленского - Морозов
Режим прекращения огня в Украине / коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

  • Режим прекращения огня можно подписать без президентов
  • Это могут сделать Сырский и Герасимов при политическом решении обеих сторон
  • Такой договор можно в любой момент разорвать

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов сказал, может ли российский диктатор Владимир Путин, принимая решение об остановке военных действий, созвать публичное совещание Совбеза, подобно тому, которое он устроил перед началом полномасштабного вторжения.

"При режиме прекращения огня Путин не будет собирать никаких совещаний, поэтому его можно подписать без президентов. Собственно, в этом и заключается определенная перспектива: Путин не хочет садиться и подписывать ничего с Зеленским, да и не обязательно это делать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По его словам, режим прекращения огня могут подписать Сырский и Герасимов при политическом решении обеих сторон.

"Это будет одобрено, и при этом оставит руки свободными как для Киева, так и для Москвы. То есть в любой момент его можно разорвать и сказать, мол, вы нарушили условия, и мы отвечаем ответным огнем. Так разваливаются режимы прекращения огня, как правило, в ближайшие две недели после их заключения. Но для этого Путину не нужно собирать Совбез", - отметил Морозов.

Он также добавил, если Путин будет по договоренности с Трампом или президентом Китая фиксировать конец войны, то есть создавать линию разделения, то здесь необходимо проведение публичного Совбеза.

"Тогда нужно будет сказать: "Дорогие друзья, дорогие россияне, мы достигли того, чего хотели, это очень хороший результат, нам предстоит еще долгая борьба за наши интересы", и так далее. Очень легко представить себе такую риторику, и никакой проблемы здесь у Путина не будет, потому что все лояльны к любому решению Путина", - подчеркивает политический философ.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о вариантах завершения войны в Украине:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик и должна быть закончена. При этом он считает, что будущее нашей страны находится под угрозой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно, чтобы агрессорка Россия понесла справедливую ответственность. Главное для Украины - выстоять до конца и закончить войну в рамках правильных принципов.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что для завершения войны в Украине необходимо давить на лидера РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор может быстро прекратить агрессию, если осознает, что не способен победить в Украине.

Читайте также:

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Александр Морозов война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

14:59Украина
В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

14:44Мир
В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

14:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Последние новости

14:59

Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

14:48

Скандальный Джорджеску "наехал" на Зеленского и сделал выпад в адрес Украины

14:45

Почему в СССР так много курили: неожиданные факты о советских привычкахВидео

14:44

В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

14:38

В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
14:12

"Ну сколько можно?": Ольга Сумская удивила заявлением о старшей сестре

14:02

Режим прекращения огня можно подписать без Путина и Зеленского - МорозовВидео

14:01

Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

13:59

На жестких условиях США: эксперт раскрыл сценарий звонка Трампа Путину

Реклама
13:55

"Затягивают петлю": войска РФ подошли вплотную к ключевому городу - Reuters

13:51

"Серьезная система": вскрыта ключевая проблема российской ракеты Орешник

13:45

Вкуснее, чем "Баунти": кокосовое печенье за считанные минуты - рецепт

13:22

ВСУ могут парализовать логистику РФ: ситуация для врага ухудшается - СМИ

13:19

"Пустые разговоры": Ксения Мишина за границей ответила на хейт украинцев

13:07

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

12:56

Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

12:47

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

12:40

Орбан шантажирует ЕС отменой санкции против РФ и ставит ультиматум Украине – СМИ

12:38

Чтобы не почернели: как правильно хранить бананы в домашних условиях

12:17

Александр Терен объяснил "исчезновение" и удивил признанием о "Холостяке"

Реклама
12:15

"Добро пожаловать": Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал ребенка

12:15

Когда вырастут тарифы на коммуналку: украинцам назвали сроки

12:13

Какова цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине: интервью с БратчукомВидео

12:06

Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

Реклама
09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять