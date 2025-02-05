Россияне дважды пытались зайти на территорию Украины: в ГПСУ назвали области

Украинские силы фиксируют и обезвреживают диверсантов на разных участках границы, рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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Российские ДРГ дважды с начала года пытались проникнуть в Украину / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 144 отдельная пехотная бригада

Главное из заявления Демченко:

Российские ДРГ дважды с начала 2025 года пытались прорваться через границу.

Попытки фиксировались в Сумской и Харьковской областях видео дня

Активность вражеских ДРГ ниже, чем в 2023-2024 годах

Российские диверсионно-разведывательные группы дважды с начала 2025 года пытались пересечь украинскую границу. Силы обороны сорвали все попытки врага зайти на территорию Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

"Эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. В Черниговской области таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается", - рассказал он.

Также Демченко отметил, что активность вражеских ДРГ сейчас ниже, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения или в течение 2023-2024 годов. Однако, как отметил спикер, Россия не прекращает попыток задействовать диверсантов для проникновения в Украину.

"Мы продолжаем фиксировать попытки российских ДРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, которые охраняют подразделения ГПСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны", - добавил Демченко.

Активность российских ДРГ на границе с Украиной - последние новости

Как сообщал Главред, российские ДРГ пытались прорваться в Украину через Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 13 января.

Также в Сумской ОГА опровергли слухи о якобы прорыве российских войск возле Журавки и Проходов. Ситуация на границе остается сложной, но под контролем.

Кроме этого, 31 декабря 2024 года в ГПСУ сообщили, что россияне предприняли попытки прорыва границы вблизи Липцов и Волчанска в Харьковской области.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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