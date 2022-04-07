В декабре уже было ясно, что война неизбежна: Арестович объяснил, почему украинцам не сказали правду

Война России против Украины была неизбежна - почему украинцам не сказали правду / Коллаж Reuters, Офис президента

Киев знал о запланированном Россией нападении на Украину по меньшей мере за месяц до начала вторжения. Но власти не посвящали украинцев в данные, предоставленные западными разведками, чтобы не спровоцировать "вселенский хаос".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью ISLND TV.

По его словам, о планах России начать полномасштабное вторжение в Украину было известно в начале декабря. Единственным вопросом без ответа оставалась дата начала войны. И именно с начала декабря Украина начала подготовку к встрече агрессора. В стране мобилизовали резервы, проводились учения, велась работа с властью на местах.

Арестович рассказал о сложном выборе, который пришлось делать властям. Он касался того, говорить ли народу о том, что война с Россией неизбежна. Власти предположили, что это известие спровоцировало бы массовый выезд граждан из страны. Беженцы просто заблокировали бы дороги и не дали возможности украинской армии выйти к линиям обороны. А это было бы на руку Кремлю и путинским планам "блицкрига".

"В таком случае мы, наверное, сразу проиграли бы эту войну и все Левобережье. Никаким образом мы не справились бы с этой ситуацией, и единственный выход был бы просто танками давить наших же граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос: какое решение нужно было принять? Или промолчать, или оставить парализованной страну и наверняка сдать Левобережье", – сказал Арестович.

Он добавил, что, согласно всем сценариям, которые рассматривало руководство страны, войну Украина "не вытянуло бы", если бы украинцам сразу рассказали правду о вторжении России.

Война в Украине

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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