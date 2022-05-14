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"Замученный старик": Путину ночью вызывали скорую помощь прямо в постель – Арестович

14 мая 2022, 23:52

Алексей Арестович обратил внимание на болезненный вид Владимира Путина на параде 9 мая в Москве.

Путин, врач,
/ politolog.net

Недавно президенту России Владимиру Путину посреди ночи вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния его здоровья.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире Фейгин Live.

"У нас есть данные, что Путину где-то неделю назад вызывали скорую помощь экстренную ночью. Что-то было с ним совсем плохо. Помощь вызывали непосредственно в постель. У него были проблемы", - сообщил он.

Советник главы ОП также обратил внимание на болезненный вид Путина на параде 9 мая в Москве.

"Даже не имея такой информации можно посмотреть на то как он выглядит. Как он на параде подволакивал ногу, скрючивал руку. Бледный, несчастный, замученный старик", - добавил Арестович.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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Владимир Путин Алексей Арестович
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