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Поражение России и свержение Путина: бывший депутат Госдумы назвал условие смены власти в Кремле

15 мая 2022, 05:20

В России нужно разрушить машину по оболваниванию людей, считает Геннадий Гудков.

Владимир Путин
Путин – Акелла, который промахнулся, и хромая на все лапы утка – Гудков / Reuters

Президент РФ Владимир Путин может быть отстранен от власти в результате поражения в войне против Украины. Так называемая идеология, связанная с Путиным, завершится, когда элиты устранят правящий режим. Также следует провести "деидиотизацию" государства, поскольку Россия за время правления действующих властей запустила машину по оболваниванию людей. Об этом заявил бывший депутат российской Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Путина отстранят от власти после военного поражения в войне против Украины. Он уже стал "хромой уткой". После проигрыша российских войск на поле боя элиты задумаются над тем, чтобы оформить отстранение президента РФ.

Читайте такжеПереворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведки"Путина нельзя оставлять у власти. Каким способом? Военные поражения. Путин – Акелла, который промахнулся. Путин – уже не мачо, а хромая на все лапы утка и так далее. Вот тогда элиты задумаются над тем, чтобы его убрать и отстранить, и тогда будет конец путинизма", - сказал Гудков.

Также он добавил, что кроме "депутинизации" в России нужно будет провести и "деидиотизацию", так как в стране был запущен механизм по оболваниванию людей.

"Путину удалось запустить конвейер по оболваниванию людей, превращению их в конченых идиотов, поддерживающих самые отвратительные дела на планете", - подчеркнул Геннадий Гудков.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины в Луганской области, районе села Белогоровка на реке Северский Донец, нанесли сокрушительный удар по войскам России. Оккупанты сооружали понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить украинские войска. Вражеские подразделения понесли серьезные потери.

Британский военный эксперт, ученый Королевского колледжа Лондона Майкл Мартин сказал, что наступление России на юге и востоке уже достигло своего пика. Российские оккупационные войска перешли в оборону, а ВСУ в контрнаступление. Картина подтверждается успешными действиями украинской армии в направлении Херсона и Харькова, где силы обороны Украины успешно бьют захватчиков.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в ходе контратаки ВСУ на Изюмском направлении удалось существенно оттеснить подразделения российской армии. С военной точки зрения такая ситуация может указывать на появление признаков огромного перелома на направлении ключевого удара.

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