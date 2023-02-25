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В ISW объяснили молчание Путина в день годовщины вторжения в Украину

25 февраля 2023, 08:25
Президент РФ и его администрация не сделали никаких заявлений по поводу годовщины, хотя Путин неоднократно выступал на публике в течение последних трех дней.
Владимир Путин
Владимир Путин не делал никаких заявлений о годовщине вторжения в Украину 24 февраля / Фото: сайт Кремля

В Кремле никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину 24 февраля из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей и не имели значительных территориальных достижений с июля 2022 года. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Президент России и его администрация не сделали никаких заявлений по поводу этой годовщины, хотя Владимир Путин неоднократно выступал на публике в течение последних трех дней, отмечают аналитики ISW.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные заявления о том, что Россия победит в войне, и добавил, что для достижения своих целей России жизненно важно "отодвинуть границы, которые угрожают (России - ред.), как можно дальше, даже если это границы Польши".

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"Заявления Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значимых успехов после года дорогостоящей войны в Украине", - говорится в отчете института.

Аналитики ISW предполагают, что российские чиновники, вероятно, ищут поддержки у китайских оборонных производителей из-за ограничений, которые международные режимы санкций наложили на российскую оборонную промышленность.

Эксперты напоминают, что правительство Великобритании и Министерство финансов США 24 февраля объявили о новых санкциях и мерах по запрету экспорта, направленных на отрасли, организации и отдельных лиц, которые поддерживают российский военный потенциал.

Кроме того, говорится в отчете, правительства западных стран 24 февраля сделали различные заявления о предоставлении военной помощи Украине.

Также эксперты отмечают, что Кремль усилил информационную подготовку к возможной операции под чужим флагом в оккупированном Россией Приднестровье (Молдова).

Как известно, 24 февраля 2023 исполнился год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Другие новости:

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