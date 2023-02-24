Байден не ожидал, что Зеленский останется живым после начала войны – NYT

После телефонных разговоров с президентом Украины его американский коллега говорил приближенным лицам, что возможно он общался с мертвецом.

Байден думал, что Зеленский может не выжить после начала войны/ Офис президента Украины

Президент США Джо Байден после начала полномасштабной войны РФ против Украины не ожидал увидеть украинского президента Владимира Зеленского живым, ведь было понятно, что он был одной из основных целей Кремля.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ Байден предлагал Зеленскому эвакуироваться и руководить правительством в изгнании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Байден в те дни после разговоров по телефону с Зеленским говорил своему близкому окружению, что он возможно общался уже с мертвецом.

видео дня

Однако президент США и весь демократический мир, видимо, были рады узнать, что Зеленский не просто бывший комедийный актер, отмечают в издании.

До войны лидеры США и Украины не были хорошо знакомы. Но через год после того, как РФ осуществила преступное полномасштабное вторжение, Байден и Зеленский уже во время встречи приветствуют друг друга, как старые друзья. В частности, это было видно во время неанонсированной встречи лидеров двух государств в Киеве 20 февраля.

Байден во время этой встречи сразу спросил у Зеленского "Как дети?" и сказал: "Удивительно видеть тебя". Со своей стороны Зеленский спросил о первой леди Джилл Байден, на что американский лидер ответил, что у нее всё хорошо и она еще преподает.

В течение года с начала российского вторжения, пока формировалось партнерство Украины и США, между президентами двух государств возникали недоразумения. Понадобились месяцы, пока стороны начали лучше понимать друг друга, пишет издание.

В то же время отмечается, что Байден до сих пор сохраняет осторожность, потому что не хочет чрезмерно провоцировать российского диктатора Владимира Путина и избегает риска возникновения ситуации, в которой диктатор РФ мог бы применить ядерное оружие.

Напомним, Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войны. Он отметил, что для него самым большим разочарованием стали люди, которые 24 февраля 2022 года бежали из украинских населенных пунктов в то время, как должны были защищать их.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно одержит победу над страной-агрессором Россией в этой войне. Главное для победы – чтобы наше государство внутри оставалось крепким, а партнеры продолжили помогать и уложились в обещанные сроки предоставления помощи. По его словам, мы можем победить РФ уже в этом году, но у нас и у партнеров есть "домашнее задание".

Читайте также: