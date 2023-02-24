"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – Зеленский

В зоне риска находятся те государства, которые находились под влиянием Москвы в советские времена, а также те, которые имеют внутренние конфликты.

РФ может напасть на другие государства, заявил Зеленский/ Офис президента Украины, Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ может осуществить вторжение и в другие государства мира, ведь российскому диктатору Владимиру Путину очень нужно показывать успех, а в Украине он его достигнуть не может.

Об этом заявил президент Украины Владимир Путин во время пресс-конференции 24 февраля в ответ на вопрос журналистов, может ли РФ начать войну с другими странами. Он отмечает, что под удар могут попасть те государства, где, по мнению главы Кремля, есть слабые места.

"К сожалению, да. Я считаю, что это возможно и это может произойти. Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет, массированного реванша не получится, по крайней мере мы будем бороться... Поэтому ему придется показывать успех. Все понимают, что он может быть там, где есть слабое место", – сказал президент Украины.

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По его словам, для РФ потенциальными целями могут стать те страны, которые ранее еще в советское время были под влиянием Москвы. В зоне риска также те государства, где есть внутренние конфликты.

Зеленский напомнил, что украинская разведка уже перехватила документ о планах РФ сменить власть в Молдове. Эту информацию уже передали президенту Молдовы Майе Санду. По словам президента Украины, российские оккупанты могут осуществить в этой стране высадку или атаковать из Приднестровья.

Пресс-конференция Зеленского 24 февраля – основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно одержит победу над страной-агрессором Россией в этой войне. Главное для победы – чтобы наше государство внутри оставалось крепким, а партнеры продолжили помогать и уложились в обещанные сроки предоставления помощи. По его словам, мы можем победить РФ уже в этом году, но у нас и у партнеров есть "домашнее задание".

Также Зеленский намекнул, что не только Великобритания и Польша, но еще три страны Европы могут начать обучать украинских пилотов и дать самолеты. Он подчеркнул, что самолеты – это часть ПВО. И международные партнеры понимают, что Украина хочет использовать их для защиты неба.

Кроме этого, Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне. Он отметил, что Россия сначала должна вывести войска и прекратить обстреливать территорию Украины. И лишь когда РФ прекратит бомбить украинские населенные пункты и убивать людей, тогда будет понятно, в каком формате можно ставить дипломатическую точку.

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