Также президент рассказал про самый страшный для себя день от начала полномасштабной войны – тогда он понял, что "дьявол на земле".

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войны/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопросы журналистов во время пресс-конференции 24 февраля ответил, кто его больше всего разочаровал за время полномасштабной войны.

Он отметил, что для него самым большим разочарованием стали люди, которые 24 февраля 2022 года бежали из украинских населенных пунктов в то время, как должны были защищать их.

"Кто меня разочаровал? Все те, кто уехали 24 числа (февраля 2022 года – ред.). Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжал из городов, деревень, которые должны (были) управлять государством или охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", – сказал Зеленский.

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Когда президента спросили, что он считает своей самой большой ошибкой за это время, он отметил, что за период полномасштабной войны их было достаточно.

"Я ежедневно делаю с утра до ночи, я делаю выбор, и я живой человек, если бы кто там не хотел. Я живой человек, и каждый день я, вероятно, ошибаюсь. Я уверен, что я ошибаюсь", – отметил президент.

В ответ на вопрос, какой день для него был самым страшным за этот год, Зеленский вспомнил ужасы, которые увидели украинцы после освобождения Бучи от российских оккупантов. Президент Украины подчеркнул: он тогда понял, что "дьявол не где-то там, а на земле".

Пресс-конференция Зеленского 24 февраля – основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно одержит победу над страной-агрессором Россией в этой войне. Главное для победы – чтобы наше государство внутри оставалось крепким, а партнеры продолжили помогать и уложились в обещанные сроки предоставления помощи. По его словам, мы можем победить РФ уже в этом году, но у нас и у партнеров есть "домашнее задание".

Также Зеленский намекнул, что не только Великобритания и Польша, но еще три страны Европы могут начать обучать украинских пилотов и дать самолеты. Он подчеркнул, что самолеты – это часть ПВО. И международные партнеры понимают, что Украина хочет использовать их для защиты неба.

Кроме этого, Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне. Он отметил, что Россия сначала должна вывести войска и прекратить обстреливать территорию Украины. И лишь когда РФ прекратит бомбить украинские населенные пункты и убивать людей, тогда будет понятно, в каком формате можно ставить дипломатическую точку.

Президент Украины также отметил, что страна-агрессор РФ может осуществить вторжение и в другие государства мира, ведь российскому диктатору Владимиру Путину очень нужно показывать успех, а в Украине он его достигнуть не может. В зоне риска находятся те государства, которые находились под влиянием Москвы в советские времена, а также те, которые имеют внутренние конфликты.

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