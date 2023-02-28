Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в 2023 году - Зеленский

В прошлом году Украина подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. Теперь пора принять решение о начале переговоров о членстве.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС как никогда / Фото twitter.com/ZelenskyyUa

Год назад Украина подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В этом году следует начинать переговоры о членстве в блоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", - написал глава государства в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС как никогда.

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"Именно Украина сплотила ЕС, как никогда раньше. Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений. Это Украина, где Европа становится цельной, свободной и мирной. Вместе - в борьбе, вместе - в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!", - говорится в сообщении.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

9 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Глава государства провел ряд встреч с лидерами Европейского Союза, выступил в Европарламенте и принял участие в саммита стран-участниц Евросоюза.

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