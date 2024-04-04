УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая

Руслана Заклинская
4 апреля 2024, 03:34
Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытый грунт.
Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая
Когда сажать фасоль в открытый грунт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Фасоль - это неприхотливая, но в то же время очень полезная и сытная культура. Вырастить ее удастся даже начинающим. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытый грунт.

Фасоль является теплолюбивым растением, поэтому для ее посадки необходимо подождать тепла. Оптимальное время для посадки фасоли соответствует средним дневным температурам от +15°C до +18°C.

Если вам интересно узнать больше советов по садоводству, рекомендуем наш материал: Как правильно обрезать кусты малины весной: советы, которые пригодятся.

видео дня

Когда сажать фасоль в Украине

В Украине фасоль можно сажать в течение весны и лета. Лучше всего сажать фасоль в мае, когда почва уже хорошо прогреется, а риск заморозков проходит. Этот месяц обеспечит достаточную теплоту и влагу для успешного прорастания семян и дальнейшего развития растения.

Оптимальное время для посадки фасоли также зависит от региона и погодных условий. На юге фасоль можно сеять уже в конце апреля или в начале мая.

В центральных областях лучше подождать до середины мая, когда почва прогреется до 10-12°C. На севере фасоль рекомендуется сажать в конце мая или в начале июня.

Что любит фасоль при посадке

Прежде чем посадить семена, почву нужно хорошо подготовить. Важно обеспечить разрыхленную и хорошо дренированную почву. Фасоль также любит свет и влагу, поэтому важно выбрать для нее солнечное место и обеспечить регулярный полив.

Фасоль любит:

  • Легкие, рыхлые почвы.
  • Хорошо освещенные солнцем места.
  • Защиту от ветра.
  • Регулярный полив, особенно в первые две недели после посадки.
  • Подкормку органическими и минеральными удобрениями.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт

1. Подготовка почвы.

Выберите солнечное место, защищенное от ветра. Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной кислотностью.

За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, добавьте перегной или компост. За несколько дней до посадки сделайте лунки глубиной 5-6 см для кустовых сортов и 8-10 см для вьющихся.

Расстояние между лунками для кустовых сортов - 20-25 см, для вьющихся - 30-40 см.

2. Подготовка семян.

Проверьте семена на всхожесть. Замочите их в теплой воде на 8-12 часов. Некоторые садоводы рекомендуют прорастить семена перед посадкой.

3. Посадка.

В лунки положите по 2-3 семечка. Присыпьте землей и слегка прижмите. Полейте теплой водой.

Как правильно замочить фасоль для проращивания

Перед посадкой рекомендуется замочить семена фасоли в воде в течение 8-12 часов. Это поможет ускорить прорастание и повысить шансы на удачное выращивание растения.

Также желательно менять воду каждые 3-4 часа, чтобы избавиться от вредных веществ, выходящих из фасоли во время замачивания. Можно оставить ее замачиваться на ночь.

Для этого нужно взять здоровые зерна фасоли и поместить их на ватные шарики, а затем разместить в прозрачной стеклянной емкости. Зерна нужно слегка смочить водой и поставить в светлое теплое место. Уже через несколько часов начнется процесс роста.

Сколько существует видов фасоли?

Существует около 150 видов фасоли в более теплых областях обоих полушарий. Разводятся преимущественно ради плодов и семян, а некоторые виды - ради цветов (под названием турецких бобов), пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

весна огород бобы фасоль овощи
Реклама

Главное за день

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

05:46 Украина
"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

04:30 Украина
Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

23:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы 11025

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы

Почему в американских домах нет стиральных машин 8928

Почему в американских домах нет стиральных машин

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома 7466

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Там настоящий ад : войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ 5161

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

Последние новости

06:10

Проблема санкций и их эффективности для России

05:46

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти башмак

05:03

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюкВидео

04:30

"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал РоманенкоРоссия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко
04:02

Немощна и теряется в пространстве: что происходит со Светличной после инфаркта

03:34

Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая

03:00

Новый скандал: Кэйт Миддлтон и принц Уильям обратились с просьбой к Меган и Гарри

02:32

Почему плохо после алкоголя: что делать, если постоянно мучает похмелье

Реклама
02:00

Алан Бадоев рассказал, что певица-беглянка Anna Asti должна ему кучу денег

01:30

В Украине могут появиться не только французские войска: эксперт раскрыл все детали

01:15

Бабушка лишила всех огромного наследства: неожиданное решение, кому все досталось

00:45

У женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею: почему постигла неудача

00:13

Известная блогер-миллионщица поменяла прическу: как теперь она выглядит

00:07

У Рамины Эсхакзай появился новый бойфренд

03 апреля, среда
23:59

Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

23:33

Будет выбивать войска Путина из Украины: звездный рэпер рассказал, как воюет с РФ

23:20

Оля Цибульская впервые призналась, почему на самом деле перестала петь с Дзидзьо

23:06

Бывшего тренера "Динамо" побили фанаты в другой стране - СМИ

23:00

Россия перейдет в наступление во второй половине 2024-го: эксперт назвал направления

Реклама
22:57

Бывший муж Тринчер резко раскритиковал Машу Ефросинину: в чем он ее обвинил

22:46

Жураковская рассказала поо свою подругу-путинистку из МариуполяВидео

22:20

Как правильно обрезать кусты малины весной: советы, которые пригодятся садоводам

22:19

Стефанчук объяснил, когда Рада будет голосовать за законопроект о мобилизации

21:52

"Не должно быть победителей и побежденных": Китай сделал скандальное заявление о войне

21:41

Арсен Мирзоян резко "закусился" с хейтерами насчет "развлечений" на концертах во время войны

21:37

Кремль радуется заявлениям Порошенко о проведении выборов - Гладких

21:25

Какой хлеб нельзя есть 4 апреля, чтобы не было безденежья: приметы

21:02

Король Чарльз III выставил королеву Камиллу перед подданными в необычном свете

20:43

Как пробить очень сильный засор в трубе: что делать, чтобы решить проблему

20:35

В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

20:34

Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способВидео

19:59

"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

19:41

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:10

Удар по производству "Шахедов", как кофейная чашка холодной воды в жаркий деньмнение

18:57

Кусай локти, Мурат: экс-жена Налчаджиоглу засветилась в "бикини мести"

18:53

"Война никого не обойдет": военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

18:46

Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачниковВидео

18:43

Налог на авто: кто из украинцев и когда обязан его заплатить

18:39

"Усиленная оборона города": Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

Реклама
18:19

Резко поменяли цены на основной элемент борщевого набора: что произошло

17:40

Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины

17:32

"Нашли с синяками на голове и наркотиками": у путиниста Тимати траур

17:24

Жестокие бои под Марьинкой: открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО

17:15

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

16:48

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:46

Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

16:39

Населенные пункты "стерты": офицер раскрыл тактику РФ на "горячем" направлении

16:32

"Я не гордая": Маша Ефросинина назвала цену, за которую даст себя погладить

16:13

Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять