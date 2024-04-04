Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая

Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытый грунт.

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Когда сажать фасоль в открытый грунт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Фасоль - это неприхотливая, но в то же время очень полезная и сытная культура. Вырастить ее удастся даже начинающим. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытый грунт.

Фасоль является теплолюбивым растением, поэтому для ее посадки необходимо подождать тепла. Оптимальное время для посадки фасоли соответствует средним дневным температурам от +15°C до +18°C.

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Когда сажать фасоль в Украине

В Украине фасоль можно сажать в течение весны и лета. Лучше всего сажать фасоль в мае, когда почва уже хорошо прогреется, а риск заморозков проходит. Этот месяц обеспечит достаточную теплоту и влагу для успешного прорастания семян и дальнейшего развития растения.

Оптимальное время для посадки фасоли также зависит от региона и погодных условий. На юге фасоль можно сеять уже в конце апреля или в начале мая.

В центральных областях лучше подождать до середины мая, когда почва прогреется до 10-12°C. На севере фасоль рекомендуется сажать в конце мая или в начале июня.

Что любит фасоль при посадке

Прежде чем посадить семена, почву нужно хорошо подготовить. Важно обеспечить разрыхленную и хорошо дренированную почву. Фасоль также любит свет и влагу, поэтому важно выбрать для нее солнечное место и обеспечить регулярный полив.

Фасоль любит:

Легкие, рыхлые почвы .

. Хорошо освещенные солнцем места .

. Защиту от ветра .

. Регулярный полив , особенно в первые две недели после посадки.

, особенно в первые две недели после посадки. Подкормку органическими и минеральными удобрениями.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт

1. Подготовка почвы.

Выберите солнечное место, защищенное от ветра. Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной кислотностью.

За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, добавьте перегной или компост. За несколько дней до посадки сделайте лунки глубиной 5-6 см для кустовых сортов и 8-10 см для вьющихся.

Расстояние между лунками для кустовых сортов - 20-25 см, для вьющихся - 30-40 см.

2. Подготовка семян.

Проверьте семена на всхожесть. Замочите их в теплой воде на 8-12 часов. Некоторые садоводы рекомендуют прорастить семена перед посадкой.

3. Посадка.

В лунки положите по 2-3 семечка. Присыпьте землей и слегка прижмите. Полейте теплой водой.

Как правильно замочить фасоль для проращивания

Перед посадкой рекомендуется замочить семена фасоли в воде в течение 8-12 часов. Это поможет ускорить прорастание и повысить шансы на удачное выращивание растения.

Также желательно менять воду каждые 3-4 часа, чтобы избавиться от вредных веществ, выходящих из фасоли во время замачивания. Можно оставить ее замачиваться на ночь.

Для этого нужно взять здоровые зерна фасоли и поместить их на ватные шарики, а затем разместить в прозрачной стеклянной емкости. Зерна нужно слегка смочить водой и поставить в светлое теплое место. Уже через несколько часов начнется процесс роста.

Сколько существует видов фасоли? Существует около 150 видов фасоли в более теплых областях обоих полушарий. Разводятся преимущественно ради плодов и семян, а некоторые виды - ради цветов (под названием турецких бобов), пишет Википедия.

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