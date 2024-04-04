Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая

Фасоль - это неприхотливая, но в то же время очень полезная и сытная культура. Вырастить ее удастся даже начинающим. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытый грунт.
Фасоль является теплолюбивым растением, поэтому для ее посадки необходимо подождать тепла. Оптимальное время для посадки фасоли соответствует средним дневным температурам от +15°C до +18°C.
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Когда сажать фасоль в Украине
В Украине фасоль можно сажать в течение весны и лета. Лучше всего сажать фасоль в мае, когда почва уже хорошо прогреется, а риск заморозков проходит. Этот месяц обеспечит достаточную теплоту и влагу для успешного прорастания семян и дальнейшего развития растения.
Оптимальное время для посадки фасоли также зависит от региона и погодных условий. На юге фасоль можно сеять уже в конце апреля или в начале мая.
В центральных областях лучше подождать до середины мая, когда почва прогреется до 10-12°C. На севере фасоль рекомендуется сажать в конце мая или в начале июня.
Что любит фасоль при посадке
Прежде чем посадить семена, почву нужно хорошо подготовить. Важно обеспечить разрыхленную и хорошо дренированную почву. Фасоль также любит свет и влагу, поэтому важно выбрать для нее солнечное место и обеспечить регулярный полив.
Фасоль любит:
- Легкие, рыхлые почвы.
- Хорошо освещенные солнцем места.
- Защиту от ветра.
- Регулярный полив, особенно в первые две недели после посадки.
- Подкормку органическими и минеральными удобрениями.
Как правильно сажать фасоль в открытый грунт
1. Подготовка почвы.
Выберите солнечное место, защищенное от ветра. Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной кислотностью.
За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, добавьте перегной или компост. За несколько дней до посадки сделайте лунки глубиной 5-6 см для кустовых сортов и 8-10 см для вьющихся.
Расстояние между лунками для кустовых сортов - 20-25 см, для вьющихся - 30-40 см.
2. Подготовка семян.
Проверьте семена на всхожесть. Замочите их в теплой воде на 8-12 часов. Некоторые садоводы рекомендуют прорастить семена перед посадкой.
3. Посадка.
В лунки положите по 2-3 семечка. Присыпьте землей и слегка прижмите. Полейте теплой водой.
Как правильно замочить фасоль для проращивания
Перед посадкой рекомендуется замочить семена фасоли в воде в течение 8-12 часов. Это поможет ускорить прорастание и повысить шансы на удачное выращивание растения.
Также желательно менять воду каждые 3-4 часа, чтобы избавиться от вредных веществ, выходящих из фасоли во время замачивания. Можно оставить ее замачиваться на ночь.
Для этого нужно взять здоровые зерна фасоли и поместить их на ватные шарики, а затем разместить в прозрачной стеклянной емкости. Зерна нужно слегка смочить водой и поставить в светлое теплое место. Уже через несколько часов начнется процесс роста.
Сколько существует видов фасоли?
Существует около 150 видов фасоли в более теплых областях обоих полушарий. Разводятся преимущественно ради плодов и семян, а некоторые виды - ради цветов (под названием турецких бобов), пишет Википедия.
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