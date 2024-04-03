Как правильно обрезать кусты малины весной: советы, которые пригодятся садоводам

Если вы не знаете, какие ветки обрезать у малины, и как правильно это сделать, попробуйте способ, который описан в материале и показан на видео.

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Какие ветки обрезать у малины весной / Скриншот YouTube

С наступлением весны садоводы начинают обрезать малину. Это нужно делать, чтобы питательные вещества хорошо распределялись, а боковые ветви росли и формировались. Однако не все знают, как правильно обрезать малину в эту пору года. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала smoldacha рассказала, как правильно обрезать ветви малины весной, и что нужно знать, чтобы грамотно провести все процедуры.

Как правильно обрезать обычную малину

Малина обычно плодоносит на старых побегах прошлого года. Образуются побеги в течение лета и прошлогодние. Весной обрезается прошлогодний побег. Плодоносивший побег ранее уже обрезался.

Чтобы обрезать малину, нужно посмотреть на ветки. На молодых побегах листики уже начали распускаться, а вверху листиков нет, почки не проснулись. Это значит, что они либо не вызрели, либо вымерзли за зиму. Голый прутик следует обрезать при помощи секатора до верхней живой почки. Удаляем только верхушку, то есть, невызревшие верхушки прошлогодних побегов малины до зеленой почки.

Живой побег выглядит так: он не сухой, без боковых веток, а почки на нем зеленые.

Смотрите видео, как правильно обрезать малину весной:

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