Ветки будут гнуться от плодов: топ-садовод рассказала, что добавить в компост

Одно из самых любимых сладких лакомств в мире можно использовать как ускоритель компоста и подкормку растений в небольших дозах, отмечает эксперт.

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Что добавить в компост для роста растений - садоводы поразили секретом / Колаж Главред, фото: pexels

Шоколад может быть использован в качестве дополнения к компосту, но нужно делать это осторожно. Шоколад содержит различные ингредиенты, такие как сахар, какао и молоко, которые могут быть полезными для почвы.

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки шоколада, вы можете использовать его небольшое количество для поддержания счастливого и здорового сада, поскольку он имеет много полезных для растений свойств, говорит эксперт.

От ускорителя компоста до подкормки растений - сладкое лакомство имеет много преимуществ. Однако это не так просто, как бросить шоколадное яйцо в горшок с растением, сообщает Mirror.

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Эксперт по пищевым продуктам и ответственный садовод Сара Лоусон, говорит, что очень важно найти устойчивые способы повторного использования кухонных отходов без ущерба для них. Эксперт говорит, что существуют безопасные и инновационные методы преобразования излишков шоколада на благо для ваших растений.

Сара говорит, что шоколад может действовать как ускоритель компоста. Она объяснила, что вместо того, чтобы вносить шоколад непосредственно в сад, добавьте небольшое количество остатков шоколада в компостный ящик.

"Сахар, содержащийся в шоколаде, может помочь питать микроорганизмы в компосте, ускоряя процесс разложения. Однако, убедитесь, что это делается в умеренных количествах, чтобы поддерживать сбалансированную компостную смесь", - отметила эксперт.

Более того, если вы разведете очень небольшое количество шоколада в большом количестве воды, чтобы создать слабый шоколадный "чай", это может помочь подпитать растения.

Эксперт объяснила, что он содержит сахар, который может стимулировать микробную активность в почве.

"Однако это следует делать умеренно и внимательно наблюдать, чтобы обеспечить пользу для растений", - сказала она.

Хотя эти вкусные лакомства прекрасно подходят для выращивания на открытом воздухе, садоводы должны знать о потенциальных рисках, связанных с ними. Важно учитывать их потенциальную привлекательность для домашних и диких животных. Если вы находитесь на участке без риска привлечения животных, вы можете поэкспериментировать с тонким слоем шоколадной мульчи, смешанной с другими органическими материалами.

"Всегда следите за любыми новыми дополнениями в вашем саду, чтобы увидеть, как они влияют на местную экосистему", - добавляет Сара. "Хотя шоколад можно использовать в определенных сценариях управляемого сада, жизненно важно убедиться, что эти практики не угрожают местной фауне", - резюмировала она.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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