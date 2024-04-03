Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способ

Чтобы узнать, как очистить чугунную сковороду от нагара с внешней стороны, можно попробовать применить на практике способ с нашатырным спиртом и кульками.

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Нашатырный спирт – вот, что хорошо растворяет нагар снаружи сковородки / Скриншот YouTube

Хорошо известно, что сковороду, которую давно полностью не очищали, очень сложно отмыть. У многих возникает вопрос, как очистить сковороду от нагара снаружи в домашних условиях. Люди пробуют различные лайфкаки и специальные средства, что может помогать с переменным успехом. Мы расскажем о способе, который должен прийти на выручку.

Автор YouTube-канала Lovisovet показал интересный способ, как можно отмыть нагар со сковороды. Понадобится немного времени, но усилий затрачивать много не придется.

Какое средство от нагара на сковороде поможет и как его применить

Подготовьте нашатырный спирт, кульки и респиратор

В хозяйственном магазине или аптеке нужно купить нашатарный спирт, которого нам понадобится 50-100 мл. Захватите также перчатки, несколько крепких кульков и респиратор. Лучше, если нашатырный спирт будет примениться под защитой.

Положите сковороду в кульки и налейте туда спирт

Возьмите три крепких кулька. Посмотрите, чтобы в них не было дырок. Положите в них сковороду и нанесите 50 мл нашатырного спирта на внешнюю часть, которую нужно будет отчистить. Крепко завязываем кульки и отправляем их куда-нибудь в угол примерно на 12 часов. Если нагар очень старый, можно налить больше нашатырного спирта и подольше оставить сковородку в кульке.

Смойте нагар губкой

После того, как прошло нужное время, кульки следует открыть. Нагар должен легко оттираться. Его можно отмыть простым моющим средством и губкой. В крайних случаях пригодится и скребок, но помните, что он может поцарапать вашу сковородку

В итоге нагар должен отчиститься и сковородка станет почти как новая.

Смотрите видео, как очистить сковороду от нагара при помощи нашатырного спирта:

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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