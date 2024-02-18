Мощная молитва за внука: что это такое и как желательно молиться

Молитва оберег для внука
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молю Тебя о моем внуке (имя внука).
Охрани его от всякого зла, видимого и невидимого.
Сохрани его душу и тело чистыми и непорочными.
Направь его на путь истинный и даруй ему разумение, чтобы он мог различать добро и зло.
Укрепи его веру и дай ему силы преодолеть все трудности.
Подари ему здоровье, благополучие и мирную жизнь.
Пусть он будет благочестивым и послушным, и пусть он всегда помнит о Тебе.
Пресвятая Богородица, Дева Мария, возьми моего внука (имя внука) под Свой святой покров.
Защити его от врагов и недоброжелателей.
Утешь его в скорби и печали.
Наставь его на путь спасения и даруй ему Свою материнскую любовь.
Святой Ангел-хранитель, будь моим внуком (имя внука) всегда.
Направляй его на путь истинный.
Охраняй его от бед и напастей.
Помоги ему во всех его делах и начинаниях.
Молю Тебя, Господи, услышь мою молитву и даруй моему внуку (имя внука) Твое благословение.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
В дополнение к этой молитве, вы можете:
- Читать другие молитвы за детей и внуков.
- Заказать молебен о здравии внука в храме.
- Носить нательный крестик с молитвой "Спаси и сохрани".
- Дарить внуку иконки и другие духовные предметы.
Самое главное - это ваша любовь и забота о вашем внуке.
Молитва - это лишь одно из средств, которое может помочь ему в жизни.
Мощная молитва за внука
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молю Тебя о моем внуке (имя внука).
Прости ему все его грехи, вольные и невольные.
Очисти его душу и сердце от всякой скверны.
Наполни его сердце любовью к Тебе, к ближним и к самому себе.
Дай ему мудрость, чтобы он мог правильно распоряжаться своей жизнью.
Укрепи его веру, чтобы он мог пройти все испытания с честью.
Подари ему здоровье, благополучие и мирную жизнь.
Пусть он будет благочестивым и послушным, и пусть он всегда помнит о Тебе.
Пресвятая Богородица, Дева Мария, возьми моего внука (имя внука) под Свой святой покров.
Защити его от врагов и недоброжелателей.
Утешь его в скорби и печали.
Наставь его на путь спасения и даруй ему Свою материнскую любовь.
Святой Ангел-хранитель, будь моим внуком (имя внука) всегда.
Направляй его на путь истинный.
Охраняй его от бед и напастей.
Помоги ему во всех его делах и начинаниях.
Молю Тебя, Господи, услышь мою молитву и даруй моему внуку (имя внука) Твое благословение.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
В дополнение к этой молитве, вы можете:
- Читать акафист святому, в честь которого назван ваш внук.
- Заказать молебен о здравии внука в храме.
- Носить нательный крестик с молитвой "Спаси и сохрани".
- Дарить внуку иконки и другие духовные предметы.
- Самое главное - это ваша любовь и забота о вашем внуке.
Кому молиться за сына?
За сына можно молиться:
1. Господу Иисусу Христу:
Молитва о здравии: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего (имя сына) и даруй ему здравие душевное и телесное."
Молитва о благополучии: "Господи Иисусе Христе, Спаситель мира, настави раба Твоего (имя сына) на путь истинный и даруй ему благополучие во всех делах его."
Молитва о помощи: "Господи Иисусе Христе, Помощник и Заступник наш, помоги рабу Твоему (имя сына) во всех его начинаниях и даруй ему силы преодолеть все трудности."
2. Пресвятой Богородице:
Молитва о защите: "Пресвятая Богородица, Дева Мария, возьми под Свой святой покров раба Твоего (имя сына) и защити его от всякого зла."
Молитва о покровительстве: "Пресвятая Богородица, Заступница усердная, покровительствуй рабу Твоему (имя сына) и направь его на путь спасения."
Молитва о помощи: "Пресвятая Богородица, Помощница всех христиан, помоги рабу Твоему (имя сына) во всех его нуждах и даруй ему утешение в скорбях."
3. Святым:
Молитва святому покровителю: Если у вашего сына есть святой покровитель, можно молиться ему о помощи и заступничестве.
Молитва святым, которые помогают в конкретных ситуациях: Например, если ваш сын болен, можно молиться святым целителям.
4. Ангелу-хранителю:
Молитва о защите: "Ангел-хранитель раба Божьего (имя сына), моли Бога о нем, даруй ему здравие, спасение и во всем благое поспешение."
Молитва о помощи: "Ангел-хранитель раба Божьего (имя сына), наставь его на путь истинный и помоги ему во всех его делах."
5. Своими словами:
Молитва своими словами может быть очень сильной, потому что она идет от сердца.
Важно:
- Молиться нужно искренне и с верой.
- Можно молиться как дома, так и в храме.
- Можно читать молитвы из молитвослова, а можно молиться своими словами.
Молитва за сына - это проявление вашей любви и заботы о нем. Она может дать ему силы, поддержку и защиту.
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