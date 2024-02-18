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Мощная молитва за внука: что это такое и как желательно молиться

Дмитрий Видоменко
18 февраля 2024, 15:08
Главред решил детально разобраться в хитросплетениях религиозных и рассказать, есть ли такое понятие как "Молитва оберег для внука".
Внук, бабушка, молитва
Какой должна быть молитва оберег для внука? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Молитва оберег для внука

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молю Тебя о моем внуке (имя внука).

Охрани его от всякого зла, видимого и невидимого.

Сохрани его душу и тело чистыми и непорочными.

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Направь его на путь истинный и даруй ему разумение, чтобы он мог различать добро и зло.

Укрепи его веру и дай ему силы преодолеть все трудности.

Подари ему здоровье, благополучие и мирную жизнь.

Пусть он будет благочестивым и послушным, и пусть он всегда помнит о Тебе.

Пресвятая Богородица, Дева Мария, возьми моего внука (имя внука) под Свой святой покров.

Защити его от врагов и недоброжелателей.

Утешь его в скорби и печали.

Наставь его на путь спасения и даруй ему Свою материнскую любовь.

Святой Ангел-хранитель, будь моим внуком (имя внука) всегда.

Направляй его на путь истинный.

Охраняй его от бед и напастей.

Помоги ему во всех его делах и начинаниях.

Молю Тебя, Господи, услышь мою молитву и даруй моему внуку (имя внука) Твое благословение.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

В дополнение к этой молитве, вы можете:

  • Читать другие молитвы за детей и внуков.
  • Заказать молебен о здравии внука в храме.
  • Носить нательный крестик с молитвой "Спаси и сохрани".
  • Дарить внуку иконки и другие духовные предметы.

Самое главное - это ваша любовь и забота о вашем внуке.

Молитва - это лишь одно из средств, которое может помочь ему в жизни.

Мощная молитва за внука

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молю Тебя о моем внуке (имя внука).

Прости ему все его грехи, вольные и невольные.

Очисти его душу и сердце от всякой скверны.

Наполни его сердце любовью к Тебе, к ближним и к самому себе.

Дай ему мудрость, чтобы он мог правильно распоряжаться своей жизнью.

Укрепи его веру, чтобы он мог пройти все испытания с честью.

Подари ему здоровье, благополучие и мирную жизнь.

Пусть он будет благочестивым и послушным, и пусть он всегда помнит о Тебе.

Пресвятая Богородица, Дева Мария, возьми моего внука (имя внука) под Свой святой покров.

Защити его от врагов и недоброжелателей.

Утешь его в скорби и печали.

Наставь его на путь спасения и даруй ему Свою материнскую любовь.

Святой Ангел-хранитель, будь моим внуком (имя внука) всегда.

Направляй его на путь истинный.

Охраняй его от бед и напастей.

Помоги ему во всех его делах и начинаниях.

Молю Тебя, Господи, услышь мою молитву и даруй моему внуку (имя внука) Твое благословение.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

В дополнение к этой молитве, вы можете:

  • Читать акафист святому, в честь которого назван ваш внук.
  • Заказать молебен о здравии внука в храме.
  • Носить нательный крестик с молитвой "Спаси и сохрани".
  • Дарить внуку иконки и другие духовные предметы.
  • Самое главное - это ваша любовь и забота о вашем внуке.
Бабушка молится

Кому молиться за сына?

За сына можно молиться:

1. Господу Иисусу Христу:

Молитва о здравии: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего (имя сына) и даруй ему здравие душевное и телесное."

Молитва о благополучии: "Господи Иисусе Христе, Спаситель мира, настави раба Твоего (имя сына) на путь истинный и даруй ему благополучие во всех делах его."

Молитва о помощи: "Господи Иисусе Христе, Помощник и Заступник наш, помоги рабу Твоему (имя сына) во всех его начинаниях и даруй ему силы преодолеть все трудности."

2. Пресвятой Богородице:

Молитва о защите: "Пресвятая Богородица, Дева Мария, возьми под Свой святой покров раба Твоего (имя сына) и защити его от всякого зла."

Молитва о покровительстве: "Пресвятая Богородица, Заступница усердная, покровительствуй рабу Твоему (имя сына) и направь его на путь спасения."

Молитва о помощи: "Пресвятая Богородица, Помощница всех христиан, помоги рабу Твоему (имя сына) во всех его нуждах и даруй ему утешение в скорбях."

3. Святым:

Молитва святому покровителю: Если у вашего сына есть святой покровитель, можно молиться ему о помощи и заступничестве.

Молитва святым, которые помогают в конкретных ситуациях: Например, если ваш сын болен, можно молиться святым целителям.

4. Ангелу-хранителю:

Молитва о защите: "Ангел-хранитель раба Божьего (имя сына), моли Бога о нем, даруй ему здравие, спасение и во всем благое поспешение."

Молитва о помощи: "Ангел-хранитель раба Божьего (имя сына), наставь его на путь истинный и помоги ему во всех его делах."

5. Своими словами:

Молитва своими словами может быть очень сильной, потому что она идет от сердца.

Важно:

  • Молиться нужно искренне и с верой.
  • Можно молиться как дома, так и в храме.
  • Можно читать молитвы из молитвослова, а можно молиться своими словами.

Молитва за сына - это проявление вашей любви и заботы о нем. Она может дать ему силы, поддержку и защиту.

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