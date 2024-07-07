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Понравится и взрослым, и детям: милая головоломка, которую нужно разгадать за 13 секунд

Анна Ярославская
7 июля 2024, 03:21
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Суть подобных головоломок заключается в поиске отличий между двумя похожими изображениями. Они кажутся почти идентичными, но на самом деле это не так.
Головоломка
Головоломки помогают тренировать мозг / Фото: jagranjosh.com

"Найди отличия" - любимые головоломки из детства. Но разгадывать их может быть интересно и полезно не только детям, но и взрослым.

Ранее мы писали, что головоломки тренируют усидчивость, терпение и настойчивость. Кроме того, взрослым такие загадки не дадут утратить когнитивные способности в более зрелом возрасте. Если вам интересны подобные испытания, то читайте материал: Как проверить наблюдательность: нужно найти 6 отличий за 23 секунды.

Суть подобных головоломок заключается в поиске отличий между двумя похожими изображениями. Хотя они кажутся почти идентичными, на самом деле они отличаются некоторыми деталями.

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Посмотрите внимательно на картинки ниже и найдите 5 отличий. Время на выполнение ограничено - у вас есть всего 13 секунд.

Найдите пять отличий между двумя картинками
Найдите пять отличий между двумя картинками / Фото: jagranjosh.com

Ключ к решению этой задачи — внимательно посмотреть на изображение и найти отличия, которые привлекут ваше внимание.

Некоторые различия можно заметить очень легко, но на поиск других понадобится время.

Сколько отличий вам удалось заметить?

Люди с хорошими навыками наблюдения смогут найти большинство отличий в отведенное время.

Кстати, разгадывать интересней в компании, ведь так можно посоревноваться на скорость.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: jagranjosh.com

Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

К слову, ваш разум будет ошеломлен после попытки разобраться с еще одной оптической иллюзией: Головоломка, взрывающая мозг: нужно найти дорогу, которая не похожа на две другие.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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