Не сгниет даже на балконе: как хранить капусту в пищевой пленке

Этот метод помогает уберечь урожай от гнили и сохранить вкус до весны — без химии и сложных технологий.

Как хранить капусту в пищевой пленке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как подготовить капусту к хранению

Почему метод с пищевой пленкой работает

Правильно хранить капусту на зиму — задача каждого огородника, ведь от условий зависит, останутся ли кочаны сочными и хрустящими до следующего сезона. При слишком высокой влажности капуста и картофель могут загнить, а в теплом погребе свекла и морковь — высохнуть.

К счастью, существует проверенный и простой способ, который помогает сохранить урожай свежим до самой весны.

Как подготовить капусту к хранению

Чтобы капуста дольше оставалась свежей, нужно правильно подготовить кочаны:

Срезайте капусту в сухую погоду

Удалите верхние поврежденные листья

Дайте кочанам хорошо просохнуть при комнатной температуре

Влажность — главный враг длительного хранения, поэтому этап просушки крайне важен.

Метод хранения в бумаге и пленке

Это один из самых популярных способов среди опытных садоводов.

Инструкция:

Оберните каждый кочан бумажными салфетками или мягкой бумагой

Затем замотайте его в пищевую пленку

Перенесите кочаны в погреб, подвал или на застекленный балкон

Почему это работает?

бумага впитывает лишний конденсат

пленка защищает капусту от пересыхания и бактерий

Даже через 6 месяцев капуста останется свежей, плотной и белоснежной.

Идеальные условия хранения капусты:

температура: 0…+3 °C влажность: до 90–95% помещение: погреб, подвал, утепленный балкон избегайте перепадов температуры Также можно хранить кочаны: подвешенными за кочерыжку в деревянных ящиках, пересыпав бумагой или опилками завернутыми в пергамент или ткань

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке / Инфографика: Главред

Совет огородникам: думайте о следующем урожае

Качество и лёжкость капусты зависят и от правильного севооборота, поэтому не выращивайте капусту на одном месте 2 года подряд. Лучшие предшественники для капусты - картофель, бобовые, огурцы, морковь.

Избегайте повторного посева после крестоцветных культур (редька, редис, брокколи). Правильное чередование культур помогает избежать болезней и повышает урожайность.

Смотрите видео о том, как хранить капусту в пищевой пленке:

