Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

Дарья Пшеничник
31 октября 2025, 18:59
22
Многие хозяйки волнуются, что без холодного подвала овощ быстро испортится.

Капуста
Где хранить капусту, если нет погреба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня
  • Капусту можно хранить без погреба, используя балкон, холодильник или прохладную комнату
  • Также эффективен старый метод хранения овоща в песке или опилках
  • Для экономии пространства капусту можно заморозить

Осень - пора щедрых урожаев, в том числе и такого популярного овоща как капуста. Она является универсальным ингредиентом для борща, голубцов, салатов и даже полезных смузи. Но после сбора урожая встает важный вопрос: как сохранить капусту свежей, хрустящей и сочной до весны или даже до лета, если у вас нет погреба.

Многие считают, что без холодного подвала овощ обречен на быструю порчу. На самом же деле, современные хозяева давно научились обходиться без традиционного хранилища, пишет ТСН.

Капуста - не такая уж и прихотливая, если знать несколько хитростей. И даже в обычной городской квартире можно создать для нее комфортные условия, которые позволят сохранить ее свежесть на месяцы вперед.

Так что если вы уже собрали урожай или купили несколько кочанов впрок - не спешите волноваться.

Лучшие места для хранения капусты, если нет погреба

Лоджия

Застекленный балкон или лоджия - идеальное место, если температура там держится в пределах 0...+5°C. Заверните кочаны в крафт-бумагу, сложите в ящики, а в морозные ночи накрывайте одеялом. Избегайте солнца - оно враг свежести.

Холодильник

Если капусты немного, разделите ее на части, оберните пленкой или обработайте слабым уксусным раствором. В зоне овощей она будет храниться до 2 месяцев, а с уксусом - и дольше.

Кладовая или прохладная комната

Если у вас есть нежилое помещение без отопления - это то что нужно. Капусту можно развесить за кочан или выложить на полки, застеленные тканью. Главное - сухость и вентиляция.

Песок и опилки

В деревянный ящик насыпьте слой сухого песка или опилок, выложите кочаны, не касаясь друг друга, и засыпьте сверху. Такой метод работает даже в холодных помещениях.

Замораживание

Нарежьте капусту, просушите и разложите по пакетам. В морозилке она сохраняет свои свойства до года - идеально для борща или голубцов.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

капуста лайфхак овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:48Синоптик
"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:43Фронт
Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

19:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Последние новости

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

Реклама
18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

18:16

"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

17:57

Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

17:57

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

17:40

Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

17:09

Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

16:58

"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

Реклама
16:56

Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

16:53

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:30

Берегитесь снов: какие 3 знака зодиака в ноябре 2025 изменят свою судьбу

16:21

Слово "комплімент" можно заменить: названы благозвучные украинские соответствияВидео

16:12

В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

16:01

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

15:52

Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

15:27

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:17

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

14:54

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

14:26

Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

14:14

Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

13:56

Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"Видео

13:54

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:53

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

13:47

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

Реклама
13:15

Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресеньеВидео

13:14

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:06

Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из РивииВидео

12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять