Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

Многие хозяйки волнуются, что без холодного подвала овощ быстро испортится.

https://glavred.info/lifehack/prolezhit-kruglyy-god-luchshie-varianty-hraneniya-kapusty-esli-net-pogreba-10711256.html Ссылка скопирована

Где хранить капусту, если нет погреба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Капусту можно хранить без погреба, используя балкон, холодильник или прохладную комнату

Также эффективен старый метод хранения овоща в песке или опилках

Для экономии пространства капусту можно заморозить

Осень - пора щедрых урожаев, в том числе и такого популярного овоща как капуста. Она является универсальным ингредиентом для борща, голубцов, салатов и даже полезных смузи. Но после сбора урожая встает важный вопрос: как сохранить капусту свежей, хрустящей и сочной до весны или даже до лета, если у вас нет погреба.

Многие считают, что без холодного подвала овощ обречен на быструю порчу. На самом же деле, современные хозяева давно научились обходиться без традиционного хранилища, пишет ТСН.

Капуста - не такая уж и прихотливая, если знать несколько хитростей. И даже в обычной городской квартире можно создать для нее комфортные условия, которые позволят сохранить ее свежесть на месяцы вперед.

Так что если вы уже собрали урожай или купили несколько кочанов впрок - не спешите волноваться.

Лучшие места для хранения капусты, если нет погреба

Лоджия

Застекленный балкон или лоджия - идеальное место, если температура там держится в пределах 0...+5°C. Заверните кочаны в крафт-бумагу, сложите в ящики, а в морозные ночи накрывайте одеялом. Избегайте солнца - оно враг свежести.

Холодильник

Если капусты немного, разделите ее на части, оберните пленкой или обработайте слабым уксусным раствором. В зоне овощей она будет храниться до 2 месяцев, а с уксусом - и дольше.

Кладовая или прохладная комната

Если у вас есть нежилое помещение без отопления - это то что нужно. Капусту можно развесить за кочан или выложить на полки, застеленные тканью. Главное - сухость и вентиляция.

Песок и опилки

В деревянный ящик насыпьте слой сухого песка или опилок, выложите кочаны, не касаясь друг друга, и засыпьте сверху. Такой метод работает даже в холодных помещениях.

Замораживание

Нарежьте капусту, просушите и разложите по пакетам. В морозилке она сохраняет свои свойства до года - идеально для борща или голубцов.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред