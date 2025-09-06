Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседях

Если вы хотите получить богатый урожай капусты, то нужно знать, какие растения будут правильными соседями, а какие - должны стать табу.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-kapusta-vyanet-na-gryadke-vse-delo-v-ee-sosedyah-10695740.html Ссылка скопирована

Какое соседство не любит капуста / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему капусту нельзя сажать рядом с виноградом и помидорами

Каких вредителей от капусты отгоняют лук и чеснок

Капуста - одна из самых популярных огородных культур. Она любит свет, влагу и особенно нуждается в питательной почве. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно не только ухаживать за растением, но и правильно подобрать ему соседей на грядке. Какое соседство не любит капуста, рассказали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Если вам интересно, какие овощи нельзя высаживать на грядке после капусты для наилучшего урожая, читайте материал: Плохие и хорошие соседи для капусты: советы от эксперта по чередованию культур.

видео дня

Что нельзя сажать рядом с капустой

Некоторые растения могут угнетать капусту, забирать у нее питательные вещества, привлекать вредителей или распространять болезни. Поэтому очень важно знать, какие культуры нельзя сажать рядом с капустой.

В первую очередь, очень плохими соседями для капусты являются другие крестоцветные культуры, такие как редис, репа, горчица, брокколи, кольраби и руккола.

"Дело в том, что они относятся к одному семейству, а значит страдают от одних и тех же вредителей, например крестоцветной блошки, капустной мухи или капустной моли. Болезни у них тоже общие - "черная ножка", фузариоз. Если такие растения растут рядом, риск заражения значительно возрастает", - рассказали на канале.

Можно ли сажать капусту рядом с горохом?

Бобовые, горох и фасоль - не лучшие соседи для капусты. Хотя они обогащают почву азотом, они плохо сочетаются с капустой. Их корневая система может угнетать рост капусты.

К тому же бобовые предпочитают другие типы почвы и не любят плотные влажные участки, где хорошо растет капуста.

Что категорически нельзя сажать рядом с помидорами

Можно ли сажать капусту рядом с помидорами? Нет, этого делать не стоит. Эти культуры требуют разных условий.

Помидоры любят тепло и меньше влаги, а капуста предпочитает более прохладную погоду и обильный полив. К тому же у них могут быть общие вредители, такие как белокрылка.

В целом, капуста и помидоры плохо влияют друг на друга, конкурируя за питание.

Земляника садовая тоже не сочетается с капустой. У этих растений есть общие грибковые болезни, такие как белая гниль. Их совместное выращивание повышает риск заражения и может снизить урожайность обеих культур.

Можно ли сажать капусту рядом с перцем и баклажанами

Плохими соседями для капусты также считаются перец и баклажаны. Эти культуры теплолюбивы. Их режим полива и освещения отличается от капустного.

Если посадить их рядом, ни одна из культур не будет чувствовать себя комфортно и обе могут пострадать.

Ещё один неподходящий сосед для капусты - это подсолнечник. Он выделяет в почву вещества, которые угнетают рост других растений. Если посадить капусту рядом с подсолнечником, она может замедлить рост и даже завянуть.

"Даже виноград нельзя считать хорошим соседом для капусты. Корневая система капусты может мешать нормальному развитию виноградного куста. Поэтому такие растения не стоит размещать рядом даже на небольшом расстоянии", - рассказали на канале.

Что хорошо растет рядом с капустой

Благодаря резкому запаху лук и чеснок отпугивают вредителей: тлю, капустную муху, капустянку. Также эти культуры не конкурируют с капустой за питание, так как у них разная корневая система.

Сельдерей отпугивает белокрылку и некоторые гусениц. К тому же он не мешает капусте расти и помогает улучшать ее вкус, привлекает насекомых-хищников, которые питаются вредителями капусты.

Укроп укрепляет капусту, делая её более устойчивой к болезням.

Салат растёт быстро, занимает мало места и не мешает капусте развиваться.

Шпинат и мангольд не угнетают капусту, помогают сохранить влажность почвы, покрывая землю своими листьями.

"Таким образом, если вы хотите вырастить здоровую и крепкую капусту, стоит заранее подумать, с кем она будет делить грядку. Избегайте соседства с крестоцветными, пасленовыми, бобами, подсолнечником и виноградом. В результате ваша капуста обязательно порадует вас отличным урожаем", - резюмировали на канале.

Смотрите видео - Какие растения любит и не любит капуста:

Ранее Главред писал, какие цветы растут самосевом и почему стоит обязательно посадить цветы-самосевки.

Также мы писали о том, как правильно подготовить грядку для чеснока с помощью древесной золы и какую кислотность любит чеснок для наилучшего роста.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал "Полтавский хуторок" Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред