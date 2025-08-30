Укр
  3. Сад и огород

Чеснок вырастет как на дрожжах: как подготовить грядки осенью

Анна Ярославская
30 августа 2025, 08:49
19
Древесная зола и чеснок - это идеальное комбо. Урожай будет в два раза больше.
Чеснок
Подготовка земли для озимого чеснока: проверенный способ от огородников / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего вносить древесную золу в грядку под озимый чеснок
  • Сколько понадобится древесной золы на один квадратный метр
  • Как зола влияет на кислотность почвы и какой pH оптимален для выращивания чеснока

Древесная зола - практически идеальное удобрение, с помощью которого можно подготовить почву для посадки без лишних затрат. Автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, как правильно подготовить грядку для чеснока с помощью древесной золы и какую кислотность любит чеснок для наилучшего роста.

Если вам интересны другие полезные советы от этого садовода, читайте материал: Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву.

видео дня

Когда вносить золу

По словам садовода, вносить золу нужно как можно раньше. Если у вас есть свободная земля, на которой вы планируете посадить озимый чеснок, то вносите золу сразу. Так к моменту посадки корни чеснока смогут усваивать необходимые микроэлементы.

Сколько золы нужно вносить

На один квадратный метр понадобится примерно 1 стакан (250 г) золы. Эта норма всегда подразумевает просеянную золу.

Игорь советует вносить в почву непросеянную золу, поскольку в отсеве остаются древесные недогарки — они делают почву рыхлой, а чеснок любит рыхлый грунт.

Также в непросеянной золе могут встречаться частицы ржавчины, который является источником железа.

Запеченная глина и другие минеральные включения тоже полезны, так как улучшают структуру почвы и обогащают ее микроэлементами.

После распределения золу нужно обязательно перемешать с грунтом — рыхлением или легкой перекопкой.

Оставлять золу просто на поверхности нельзя, поскольку ее просто сдует ветром или дождь вымоет микроэлементы, и зола потеряет питательность.

Как древесная зола влияет на кислотность (pH) грунта

Зола делает почву более щелочной. Но стакан на квадратный метр значительно pH не изменит. Для ощутимого эффекта потребуется минимум пол-литра на один квадратный метр. Кроме того, при подготовке грядки все равно нужно добавлять добавлять компост, который частично нейтрализует действие золы.

Какую кислотность почвы любит чеснок

Для чеснока оптимальный pH — 6,5–7 (нейтральный).

Если в огороде почва кислая, то за неделю до посадки лучше внести раскислители: гипс, известь, доломитовую или костную муку.

Стоит помнить, что древесная зола не должна быть единственным раскислителем, иначе можно заблокировать усвоение микроэлементов.

Превышать дозу золы больше одного стакана на квадратный метр нельзя.

Если почва бедная, то вместе с компостом можно дополнительно внести суперфосфат (обычный или двойной, в равных пропорциях). Дозировка — 30–40 г на 1 м², в зависимости от плодородия почвы.

Такой подготовки будет достаточно, чтобы получить хороший урожай чеснока.

Игорь напомнил еще один важный нюанс: чтобы получить богатый урожай чеснока, нужно помнить о севообороте. Чеснок нельзя сажать на одном месте из года в год, иначе накапливаются болезни, а почва истощается.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Как правильно подготовить грядку под озимый чеснок для рекордного урожая:

Как писал Главред, древесная зола является ценным натуральным удобрителем, ведь в ее составе много полезных веществ: марганец, цинк, медь, калий, фосфор, и углекислый кальций. Может ли зола навредить растениям и какие растения не любят золу, читайте в материале: Урожай попрет как на дрожжах: какие растения нужно удобрять золой.

Также мы писали о том, что удобрение из золы - эффективное средство для комнатных растений. Главное - правильно приготовить зольный раствор. Главред выяснил, как правильно удобрять золой.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

огород чеснок
