Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

Заживление глубоких дупел садовых деревьев - процедура, которая поможет спасти растение и получать урожай еще много лет.

Вы узнаете:

Как правильно очистить и обработать дупло в плодовом дереве

Какие материалы и методы лучше использовать для закрытия дупла в дереве

Почему в некоторых случаях не рекомендуется полностью закрывать дупло в дереве сверху

Появление дупла в плодовом дереве - довольно частая проблема, и не всегда обоснована возрастом. Такие повреждения негативно влияют на плодоношение, поэтому их необходимо устранять. Даже если дупло на первый взгляд кажется очень сложным, это не значит, что дерево обречено.

Автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, как вылечить дерево с дуплом. Он уверен: любую ситуацию любой сложности с дуплом можно исправить так, чтобы дерево у вас продолжило расти и плодоносить.

Игорь поделился своим личным опытом по спасению дерева. По его словам, когда он купил свой участок восемь лет назад, на одном из деревьев уже было большое дупло. Внутри были личинки насекомых – скорее всего жука-носорога, похожие на личинок майского жука или бронзовки.

"Я начал очищать дупло. Глубина была больше 50 см – рукой я доставал и выгребал рыхлую, перегнившую древесину и этих самых личинок. Тогда я думал, что дерево уже съедено изнутри и спасти его невозможно. Но сегодня, спустя 8 лет, оно прекрасно себя чувствует и даёт хороший урожай", - рассказал садовод.

Как заделать дупло в старом дереве

Первое, что нужно сделать, это вычистить дупло максимально глубоко. Далее - необходимо избавиться от вредителей. Игорь использовал препарат "Брунька". Он применил более концентрированный раствор, чтобы уничтожить всех насекомых, которых не смог достать.

Чтоб обработать дупло от грибковых болезней, можно использовать концентрированный раствор медного купороса (10% – это 100 г на 10 л воды). Игорь опрыскивал трижды, чтобы древесина хорошо пропиталась.

Как заделать дупло в яблоне монтажной пеной и цементом

Для закрытия дупла в дереве рекомендуется использовать несколько методов и материалов, выбирая подходящий в зависимости от ситуации.

Можно ли запенить дупло в яблоне или другом дереве? Да, использовать монтажную пену можно. Она удобна, быстро наносится и образует хорошую герметизацию. После нанесения лишнее можно обрезать и покрасить в цвет коры дерева. Это поможет защитить пену от разрушения и улучшит внешний вид.

Второй способ: дупло в дереве можно заделать цементным раствором. Это более прочный вариант, который хорошо заполняет пустоты и устойчив к внешним воздействиям. Однако его использование может быть сложнее, так как он может выпадать из дупла.

Игорь закрыл нижнюю часть дупла на своем дереве при помощи бетона. Глубина была большая, поэтому ушло больше ведра раствора. С тех пор дерево стоит с "бетонным стаканом" внутри и отлично развивается и каждый год радует урожаем. Единственное – нужно помнить об этом, если когда-то придётся дерево спилить.

"В моём случае дупло связано с трещинами от старого прогнившего сука, и через них во время дождя внутрь попадает вода. Если бы я сверху тоже всё залил, влага бы скапливалась и дерево начало бы гнить сильнее. Поэтому верх оставил открытым для вентиляции", - добавил садовод.

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

