Урожай попрет как на дрожжах: какие растения нужно удобрять золой

Что известно:
- Как правильно вносить древесную золу в почву
- Растения, которые не любят древесную золу
Опытные садоводы и огородники знают о том, что древесная зола является ценным натуральным удобрителем, ведь в ее составе много полезных веществ: марганец, цинк, медь, калий, фосфор, и углекислый кальций.
Основные минералы в золе — калий и фосфор, а также небольшие количества азота и хлора. Все эти микроэлементы очень важны для растений, говорится в материале Главреда.
Как правильно использовать золу в качестве удобрения
Важно помнить о том, что при высадке рассады следует добавлять золу в лунки (не более 2 столовых ложек на саженец). Еще один вариант - вносите по три стакана на квадратный метр перед перекопкой почвы.
Растения, которые любят древесную золу
Специалисты в один голос говорят о том, что древесная зола подходит для капусты, корнеплодов, лука, огурцов, томатов, салата, укропа, шпината. Её можно использовать вместо минеральных удобрений (до 300 г на 1 кв. м). При высадке рассады огурцов, кабачков и патиссонов добавляйте по 1-2 столовые ложки золы в лунку.
Растения, которые не любят древесную золу
При использовании золы в саду помните о том, что ее не рекомендуется использовать для:
- арбузов;
- редиса;
- щавеля;
- гортензий;
- роз;
- цинний;
- голубики;
- азалий;
- хвойных растений (можжевельников, елей, туй, лиственниц, пихт).
Также не стоит использовать золу для неокрепшей рассады, так как она содержит большое количество минеральных солей.
Как правильно вносить древесную золу в почву
Что важно помнить:
- При высадке в грунт добавляйте 1-2 столовые ложки просеянной золы в ямку для посадки;
- При перекопке грунта вносите 3 стакана золы на 1 кв. м.;
- При посадке плодовых деревьев, таких как вишни и сливы, добавляйте 3 стакана золы в посадочную ямку и перемешивайте с землей.
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Что такое зола
Несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании. Основным компонентом золы является стекло с кристаллической фазой в виде кварца, гематита, магнетита и разнообразных силикатов кальция. Содержание золы в растительном топливе — от 3 до 5 %, пишет Википедния.
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