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Урожай попрет как на дрожжах: какие растения нужно удобрять золой

Алексей Тесля
6 февраля 2025, 20:26
173
Может ли зола навредить растениям - какие растения не любят золу.
зола
Как правильно удобрять золой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kaboompics.com

Что известно:

  • Как правильно вносить древесную золу в почву
  • Растения, которые не любят древесную золу

Опытные садоводы и огородники знают о том, что древесная зола является ценным натуральным удобрителем, ведь в ее составе много полезных веществ: марганец, цинк, медь, калий, фосфор, и углекислый кальций.

Основные минералы в золе — калий и фосфор, а также небольшие количества азота и хлора. Все эти микроэлементы очень важны для растений, говорится в материале Главреда.

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Как правильно использовать золу в качестве удобрения

Важно помнить о том, что при высадке рассады следует добавлять золу в лунки (не более 2 столовых ложек на саженец). Еще один вариант - вносите по три стакана на квадратный метр перед перекопкой почвы.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
/ Главред

Растения, которые любят древесную золу

Специалисты в один голос говорят о том, что древесная зола подходит для капусты, корнеплодов, лука, огурцов, томатов, салата, укропа, шпината. Её можно использовать вместо минеральных удобрений (до 300 г на 1 кв. м). При высадке рассады огурцов, кабачков и патиссонов добавляйте по 1-2 столовые ложки золы в лунку.

Растения, которые не любят древесную золу

При использовании золы в саду помните о том, что ее не рекомендуется использовать для:

  • арбузов;
  • редиса;
  • щавеля;
  • гортензий;
  • роз;
  • цинний;
  • голубики;
  • азалий;
  • хвойных растений (можжевельников, елей, туй, лиственниц, пихт).

Также не стоит использовать золу для неокрепшей рассады, так как она содержит большое количество минеральных солей.

Как правильно вносить древесную золу в почву

Что важно помнить:

  • При высадке в грунт добавляйте 1-2 столовые ложки просеянной золы в ямку для посадки;
  • При перекопке грунта вносите 3 стакана золы на 1 кв. м.;
  • При посадке плодовых деревьев, таких как вишни и сливы, добавляйте 3 стакана золы в посадочную ямку и перемешивайте с землей.

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Что такое зола

Несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании. Основным компонентом золы является стекло с кристаллической фазой в виде кварца, гематита, магнетита и разнообразных силикатов кальция. Содержание золы в растительном топливе — от 3 до 5 %, пишет Википедния.

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