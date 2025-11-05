Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормки

Анна Ярославская
5 ноября 2025, 03:20
22
Даже самое дорогое магазинное удобрение не сравнится с этой натуральной подкормкой.
Орхидея
Цветовод рассказала, как приготовить удобрение для орхидей дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие ингредиенты понадобятся для приготовления подкормки
  • Как быстро будет виден результат

Орхидеи бывают капризными, и не всегда их можно заставить цвести. Однако есть один рецепт домашней подкормки, благодаря которой можно легко и просто добиться шикарного цветения. Натуральная подкормка готовится из простых и доступных ингредиентов, которые есть у каждого на кухне.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что проверенное удобрение для комнатных цветов, сделанное своими руками, гораздо лучше любого покупного удобрения.

видео дня

"Это секрет быстрого и пышного цветения любой орхидеи. Даже самая вялая и чахлая орхидея благодаря этой подкормке уже через пару дней пускается в мощный рост и начинает красиво цвести", - рассказали на канале.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Прежде всего, вам понадобится емкость, например, большой стакан или баночка. Налейте в нее 200 миллилитров горячей воды. Вода должна быть отстоянной или кипяченой. Желательно не использовать воду из-под крана - растениям это не нравится.

Добавьте одну чайную ложку обычного крахмала. Крахмал — это прекрасная подпитка для орхидеи, так как содержит много полезных микро- и макроэлементов: витамины группы B и E, цинк, железо, магний. Благодаря такой подпитке орхидея быстро и пышно зацветает. Получая много питательных веществ, она сразу начинает расти и закладывать бутоны.

Крахмал также помогает нормализовать состояние почвы, насыщая ее кислородом и питательными веществами. Важно хорошо растворить крахмал, чтобы не было комочков.

Следующий ингредиент — одна чайная ложка сахара. Сахар содержит глюкозу, которая очень важна для растений как основной источник питания. Она помогает нормализовать обмен веществ и является отличной подпиткой.

Комбинация сахара и крахмала образует много полезных элементов и углеводов, что благоприятно сказывается на растении: ускоряется рост, листья становятся зелеными и упругими.

Если у растения есть пожелтение из-за нехватки питательных веществ, то получится восполнить этот дефицит. Желтизна пропадает, и даже чахлое растение вновь оживает, начинает расти и цвести.

3 способа размножения орхидей дома
Три способа размножения орхидей дома / Инфографика: Главред

И последний ингредиент — чеснок. Орхидея его обожает, ведь это естественный стимулятор роста и цветения. Чеснок обладает антибактериальным действием, содержит фитонциды, что помогает выровнять бактериальный баланс в горшке. Растение растет крепким, здоровым и не будет болеть. Если есть грибки, чеснок поможет их убрать.

Вам понадобится один зубчик, который нужно мелко нарезать или пропустить через чеснокодавилку.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и настаивать в течение одного часа.

Орхидею подкармливают из расчета: одна столовая ложка на растение. Удобрять нужно по влажной почве (после полива).

"Достаточно делать это один раз в две недели, и вы увидите, как кардинально преобразится ваша орхидея, как ярко и красиво она умеет цвести", - добавила цветовод.

Кстати, этим удобрением можно подкармливать не только орхидеи, но и любые другие цветы - герань, фиалки и т.д.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для орхидей дома:

Как писал Главред, правильное удобрение для герани осенью - залог того, что растение будет здоровым, цветение - пышным, а листья - изумрудно-зелёными. Какое самое хорошее удобрение для герани в октябре–ноябре и как его приготовить дома, читайте в материале: Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

орхидея
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

02:03Фронт
Венгрия снова за свое: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

Венгрия снова за свое: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

00:06Мир
"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:10Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Последние новости

04:51

Гора слайсов за считанные секунды: как быстро нарезать шампиньоны без ножа

04:25

"Подорвал свою жизнь": отношения принца Гарри и Меган Маркл резко изменились

03:45

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

03:20

Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормкиВидео

02:43

Звезда "Бриджертонов" и открытый гей: назван самый сексуальный мужчина 2025 года

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
02:43

Оранжевые, сладкие, но разные: в чем главное отличие хурмы и шарона

02:07

Кто разбогатеет в ноябре 2025: звезды назвали ТОП-3 самых счастливых знака

02:03

Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

01:30

Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

Реклама
01:07

Эти модели редко ломаются: топ-10 автомобилей, которые обходят сервис стороной

00:37

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с мамой

00:06

Венгрия снова за свое: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

04 ноября, вторник
23:52

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

23:17

Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит УкраинаВидео

22:59

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близкоВидео

22:53

"Брусника" - не "журавлина"? Разбираемся, как правильно сказать на украинском

21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуруВидео

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

Реклама
21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

Реклама
18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

17:41

Людям, родившимся в эти месяцы, уготована важная миссия

17:38

Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

17:38

Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

17:29

Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

17:18

Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

17:17

Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять