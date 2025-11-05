Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормки

Даже самое дорогое магазинное удобрение не сравнится с этой натуральной подкормкой.

Орхидеи бывают капризными, и не всегда их можно заставить цвести. Однако есть один рецепт домашней подкормки, благодаря которой можно легко и просто добиться шикарного цветения. Натуральная подкормка готовится из простых и доступных ингредиентов, которые есть у каждого на кухне.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что проверенное удобрение для комнатных цветов, сделанное своими руками, гораздо лучше любого покупного удобрения.

"Это секрет быстрого и пышного цветения любой орхидеи. Даже самая вялая и чахлая орхидея благодаря этой подкормке уже через пару дней пускается в мощный рост и начинает красиво цвести", - рассказали на канале.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Прежде всего, вам понадобится емкость, например, большой стакан или баночка. Налейте в нее 200 миллилитров горячей воды. Вода должна быть отстоянной или кипяченой. Желательно не использовать воду из-под крана - растениям это не нравится.

Добавьте одну чайную ложку обычного крахмала. Крахмал — это прекрасная подпитка для орхидеи, так как содержит много полезных микро- и макроэлементов: витамины группы B и E, цинк, железо, магний. Благодаря такой подпитке орхидея быстро и пышно зацветает. Получая много питательных веществ, она сразу начинает расти и закладывать бутоны.

Крахмал также помогает нормализовать состояние почвы, насыщая ее кислородом и питательными веществами. Важно хорошо растворить крахмал, чтобы не было комочков.

Следующий ингредиент — одна чайная ложка сахара. Сахар содержит глюкозу, которая очень важна для растений как основной источник питания. Она помогает нормализовать обмен веществ и является отличной подпиткой.

Комбинация сахара и крахмала образует много полезных элементов и углеводов, что благоприятно сказывается на растении: ускоряется рост, листья становятся зелеными и упругими.

Если у растения есть пожелтение из-за нехватки питательных веществ, то получится восполнить этот дефицит. Желтизна пропадает, и даже чахлое растение вновь оживает, начинает расти и цвести.

И последний ингредиент — чеснок. Орхидея его обожает, ведь это естественный стимулятор роста и цветения. Чеснок обладает антибактериальным действием, содержит фитонциды, что помогает выровнять бактериальный баланс в горшке. Растение растет крепким, здоровым и не будет болеть. Если есть грибки, чеснок поможет их убрать.

Вам понадобится один зубчик, который нужно мелко нарезать или пропустить через чеснокодавилку.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и настаивать в течение одного часа.

Орхидею подкармливают из расчета: одна столовая ложка на растение. Удобрять нужно по влажной почве (после полива).

"Достаточно делать это один раз в две недели, и вы увидите, как кардинально преобразится ваша орхидея, как ярко и красиво она умеет цвести", - добавила цветовод.

Кстати, этим удобрением можно подкармливать не только орхидеи, но и любые другие цветы - герань, фиалки и т.д.

