Как приготовить идеальную яичницу / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gül Işık, Pixabay/arinaja

Вы узнаете:

Главный секрет в обжарке яйца на небольшом количестве жира

Жареные яйца — это один из самых простых и универсальных способов приготовления. Владение этим навыком считается основой кулинарии, ведь приготовить яйцо на сковороде легко и быстро, а результат всегда вкусный.

Суть процесса заключается в обжарке яйца на небольшом количестве жира до нужной степени готовности желтка, пишет Express.

Ключевой момент при жарке — это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня, чтобы яйцо приготовилось всего за минуту.

Сначала аккуратно разбейте яйцо в небольшую миску, предварительно убедившись, что в нём нет кусочков скорлупы. Отложите в сторону.

Затем разогрейте немного масла или другого жира в антипригарной сковороде — примерно в течение одной минуты на слабом или среднем огне.

Масло нагревается быстро и может слегка подгореть, но оно придаёт блюду насыщенный вкус. Сливочное масло обеспечивает мягкое приготовление на невысокой температуре и красивый белый цвет белка. Также можно использовать растительное масло или жир от бекона — всё зависит от предпочтений.

После этого влейте яйцо в сковороду и жарьте до желаемого состояния: около одной минуты на среднем огне или двух минут на слабом. В конце посолите, поперчите по вкусу и подавайте на стол.

Как правильно готовить яичницу: советы экспертов

Множество профессиональных поваров и любителей домашней кухни предпочитают использовать сливочное масло с солью. Лёгкая солоноватая нотка не заглушает, а, наоборот, подчёркивает натуральный вкус яйца. К тому же, такое масло способствует равномерному прожариванию белка, при этом сохраняя желток нежным и кремовым.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

