Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

Один из любимых салатов украинцев — это морковь по-корейски. Но мало кто готовит, ведь чтобы классическая морковь по-корейски получилась вкусной, нужно оставлять ее в холодильнике на несколько часов.
Однако Главред узнал о том, как приготовить этот салат за 5 минут. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.
Морковь по-корейски - рецепт
Ингредиенты
- Морковь 1 кг
- Чеснок 3 зубчика
Для соуса:
- Сахар 3 ст. л.
- Соль 1 ст. л.
- Масло 5 ст. л.
- Уксус 4 ст. л.
Нашинкуем морковь и перемешиваем с измельченным чесноком. Далее сахар, соль, масло и уксус выкладываем на сковороду и перемешиваем. Доводим массу до кипения и сразу вливаем в морковь. Хорошо перемешиваем салат.
Приятного аппетита!
Смотрите видео быстрого рецепта моркови по-корейски:
@prosti.rezeptu Морковь по-корейски за 5 минут - 1 кг крупной моркови - 3 зубчика чеснока Для соуса: - 3 столовые ложки сахара без горки - 1 столовая ложка соли без горки - 5 столовых ложек масла - 4 столовые ложки уксуса (можно больше по желанию) Все для соуса кладем на сковороду и как только закипит - заливаем морковь Жмакаем и наслаждаемся #морковьпокорейски#морковь#простыерецепты#фудблог#рецепт♬ оригинальный звук - Иванна
Об источнике: prosti.rezeptu
prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.
