Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

Рецепт очень вкусной моркови по-корейски.

Очень быстрый рецепт моркови по-корейски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Один из любимых салатов украинцев — это морковь по-корейски. Но мало кто готовит, ведь чтобы классическая морковь по-корейски получилась вкусной, нужно оставлять ее в холодильнике на несколько часов.

Однако Главред узнал о том, как приготовить этот салат за 5 минут. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.

Морковь по-корейски - рецепт

Ингредиенты

Морковь 1 кг

Чеснок 3 зубчика

Для соуса:

Сахар 3 ст. л.

Соль 1 ст. л.

Масло 5 ст. л.

Уксус 4 ст. л.

Нашинкуем морковь и перемешиваем с измельченным чесноком. Далее сахар, соль, масло и уксус выкладываем на сковороду и перемешиваем. Доводим массу до кипения и сразу вливаем в морковь. Хорошо перемешиваем салат.

Приятного аппетита!

Смотрите видео быстрого рецепта моркови по-корейски:

Об источнике: prosti.rezeptu prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.

