Как сделать талию тонкой: 6 упражнений на 10 минут для "осиной талии"

Для того чтобы сделать талию тонкой в домашних условиях, не нужно тратить слишком много времени и сил. Главное в этом задании – правильно подобранные упражнения и регулярное их выполнение.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальные упражнения для тонкой талии и плоского живота, на которые нужно будет всего 10 минут в день.
Тренер объяснила, что секрет этих упражнений в том, что они создают не только силовую нагрузку, но и растягивают мышцы.
"Сегодня мы сделаем упражнения на талию. И это будут не только силовые упражнения. Хотите тонкую талию? Есть один секрет для идеальной фигуры... Чтобы сделать талию тонкой, нужно не только жестко тренироваться, еще больше зажимая эту зону, но и растягивать ее. Дело в том, что чем больше мы живем, тем больше мы сжимаемся, превращаемся в "бочку". Задача №1 – вытянуться и вытянуть талию", – отметила Анита Луценко.
Она подчеркнула, что плоский живот и тонкая талия – реальность для всех, кто правильно выполняет упражнения, регулярно занимается спортом и следит за питанием.
"Как быстро можно сделать талию-осу? В сети много заголовков типа: тонкая талия за 5 минут, тонкая талия за неделю. Я скажу, что лучше делать упражнения для талии 10 минут, но главное не время, а правильный комплекс (я создала идеальный). Кроме того, эти упражнения влияют на ваш животик, вскоре он будет плоским и красивым... Не до нового года, а всегда. Результат после этой тренировки вы увидите уже через 2 недели", – отметила тренер.
Когда нельзя делать эту тренировку:
- беременным;
- во время критических дней, если вам плохо;
- в течение 6-8 недель после родов.
- если есть проблемы со здоровьем – проконсультируйтесь с врачом.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее Анита Луценко рассказала о лучших упражнениях для похудения рук и плеч. Простые упражнения для рук и плеч помогут избавиться от лишнего жира в этом участке и накачать мышцы.
Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала 9 лучших упражнений для похудения на 6 минут. Простая утренняя зарядка дома, которая займет минимум времени, является эффективным способом, как быстро похудеть.
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