Идеальная зарядка для женщин за 60 лет: 8 упражнений, которые омолодят тело

Простая зарядка для тех, кому за 60, поможет держать тело в форме и прекрасно себя чувствовать.

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Зарядка для людей старше 60 лет/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как подтянуть тело в 60 лет и старше. Простой комплекс упражнений не займет много времени – для его выполнения понадобится всего 10 минут в день.

Такие упражнения можно выполнять как утреннюю зарядку, либо делать их в любое время дня.

"Это лучшая тренировка для женщин после 60 лет. Более того, моя зарядка подойдет для всех возрастов. Если вы ведете активный образ жизни, то можете выполнять эту тренировку в любом возрасте: и в 30 и 50 лет, после 60 лет и даже после 70 лет. И пусть вас не сбивают с виду простые упражнения. Важно делать, а не только смотреть", – отметила тренер.

Она подчеркнула, что женщинам старшего возраста нужно обязательно тренировать координацию, баланс, осанку и делать суставную гимнастику.

Тренер отметила, что эти упражнения нужно делать спокойно – чем медленнее, тем лучше. Тренировка в таком легком формате принесет не только пользу, но и удовольствие. Анита Луценко подчеркнула, что главная задача – получать удовольствие от каждого движения.

"Ваша важная задача – найти баланс, не только в упражнениях, но и в жизни. Часто бывает так: мы ждем результат только от того, что делаем на максимальных оборотах. Эта тренировка для женщин за 60 лет убедит вас в обратном. Женщинам после 18 лет нужно заниматься регулярно, при этом делать правильные упражнения, которые помогают нам сохранить здоровье, несмотря на возрастные изменения. Если вы тренируетесь в свои 60+ лет, вы уже молодец. Не пытайтесь сделать идеально с первой тренировки, старайтесь быть в движении каждый день, и с каждым разом будет всё легче", – добавила тренер.

Когда нельзя делать эту тренировку:

при болезнях опорно-двигательного аппарата;

при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем;

перед началом лучше проконсультироваться со своим врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала 9 лучших упражнений для похудения на 6 минут. Простая утренняя зарядка дома, которая займет минимум времени, одновременно является эффективным способом, как быстро похудеть.

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