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Идеальная зарядка для женщин за 60 лет: 8 упражнений, которые омолодят тело

Алёна Воронина
20 октября 2023, 05:30
Простая зарядка для тех, кому за 60, поможет держать тело в форме и прекрасно себя чувствовать.
Зарядка для людей старше 60 лет, Анита Луценко
Зарядка для людей старше 60 лет/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как подтянуть тело в 60 лет и старше. Простой комплекс упражнений не займет много времени – для его выполнения понадобится всего 10 минут в день.

Такие упражнения можно выполнять как утреннюю зарядку, либо делать их в любое время дня.

"Это лучшая тренировка для женщин после 60 лет. Более того, моя зарядка подойдет для всех возрастов. Если вы ведете активный образ жизни, то можете выполнять эту тренировку в любом возрасте: и в 30 и 50 лет, после 60 лет и даже после 70 лет. И пусть вас не сбивают с виду простые упражнения. Важно делать, а не только смотреть", – отметила тренер.

Она подчеркнула, что женщинам старшего возраста нужно обязательно тренировать координацию, баланс, осанку и делать суставную гимнастику.

Тренер отметила, что эти упражнения нужно делать спокойно – чем медленнее, тем лучше. Тренировка в таком легком формате принесет не только пользу, но и удовольствие. Анита Луценко подчеркнула, что главная задача – получать удовольствие от каждого движения.

"Ваша важная задача – найти баланс, не только в упражнениях, но и в жизни. Часто бывает так: мы ждем результат только от того, что делаем на максимальных оборотах. Эта тренировка для женщин за 60 лет убедит вас в обратном. Женщинам после 18 лет нужно заниматься регулярно, при этом делать правильные упражнения, которые помогают нам сохранить здоровье, несмотря на возрастные изменения. Если вы тренируетесь в свои 60+ лет, вы уже молодец. Не пытайтесь сделать идеально с первой тренировки, старайтесь быть в движении каждый день, и с каждым разом будет всё легче", – добавила тренер.

Когда нельзя делать эту тренировку:

  • при болезнях опорно-двигательного аппарата;
  • при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем;
  • перед началом лучше проконсультироваться со своим врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала 9 лучших упражнений для похудения на 6 минут. Простая утренняя зарядка дома, которая займет минимум времени, одновременно является эффективным способом, как быстро похудеть.

Также ранее тренер показала идеальный способ, как убрать складки на спине. Тренер продемонстрировала, как убрать жир на спине, тратя на это немного усилий и свободного времени.

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