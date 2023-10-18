10 упражнений за 8 минут: лучшие упражнения для похудения рук и плеч

Простые упражнения для рук и плеч помогут избавиться от лишнего жира в этой области и накачать мышцы.

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Тренер показала упражнения для похудения рук и плеч/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Если вас интересует вопрос, как похудеть в руках и плечах, то этот комплекс упражнений точно для вас. Он не займет много времени – на него нужно будет потратить всего 8 минут в день. А вот если выполнять его регулярно, результат не заставит себя ждать.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнения для мышц рук в домашних условиях. Для выполнения упражнений не нужно будет никакого инвентаря. Этот комплекс буквально можно выполнять в любом удобном для вас месте, ведь никаких дополнительных предметов для этого не понадобится.

По словам тренера, во время тренировки можно почувствовать мышцы своих рук уже с первых минут.

В то же время Анита Луценко напомнила, что не стоит также забывать о правильном питании, ведь этот фактор влияет на то, удастся ли вам сбросить лишний вес, даже больше, чем спорт.

"Регулярные тренировки и здоровое питание ускорят ваш результат. Давайте тренироваться вместе: утром, днем или вечером – нет разницы. Эта тренировка на руки подойдет вам, если вы решили позаниматься во время критических дней и не только", – отметила тренер.

Однако она добавила, что есть и определенные противопоказания для выполнения таких упражнений. Выполнять этот комплекс нельзя:

беременным;

в критические дни, если вы чувствуете себя плохо;

в течение 6-8 недель после родов;

если есть проблемы со здоровьем – в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала идеальный способ, как убрать складки на спине. Тренер продемонстрировала, как убрать жир на спине, тратя на это немного усилий и свободного времени.

Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальную растяжку после тренировки. Тренер показала, как правильно растягиваться после того, как вы сделали физические упражнения. Такой комплекс упражнений также можно выполнять как простую зарядку.

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