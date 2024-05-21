Сколько на самом деле существует знаков зодиака: существует ли 13-й знак - Змееносец

Вавилоняне, которые заложили основу для современной зодиакальной системы, выделили 12 знаков, основываясь на 12 месяцах года. Змееносец тогда не был включен.

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Сколько знаков зодиака - 12 или 13 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Звезды всегда манили людей, таинственно мерцая в ночном небе. Стремясь разгадать их секреты, человечество разделило небо на созвездия, ассоциируя их с мифологическими существами и божествами. Так появился зодиак, система, связывающая положение небесных тел с человеческой судьбой.

Зодиакальный круг, знакомый нам по гороскопам, насчитывает 12 знаков: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Однако, существуют теории о том, что существует и 13-й знак - Змееносец.

Почему нет 13 знака зодиака

Зодиакальная система, которую мы используем сегодня, была разработана около двух тысячелетий назад вавилонянами. Она разделяет небо на 12 равных частей, каждая из которых соответствует одному из 12 зодиакальных знаков. Это решение было принято из-за удобства числовой системы, поскольку 12 является числом, которое легко делится на несколько равных частей (2, 3, 4, 6). Хотя в небе существует больше созвездий, чем знаков зодиака, 12 знаков стали традиционными и широко принятыми в астрологии.

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Сколько на самом деле знаков Зодиака 12 или 13

Астрономически, на небе существует 13 созвездий, которые лежат на пути Солнца, известном как эклиптика. Эти созвездия включают 12 традиционных зодиакальных знаков плюс одно дополнительное - Змееносец. Тем не менее, зодиакальная система, которую мы используем, остается с 12 знаками. Это потому, что астрологические знаки базируются не на точном расположении созвездий, а на делении эклиптики на равные части.

Какой знак зодиака 13

Змееносец - 13-й знак зодиака, который находится между Скорпионом и Стрельцом. Люди, рожденные между 30 ноября и 17 декабря, могли бы быть Змееносцами, согласно этой теории.

Когда ввели 13 знаков Зодиака

Система 12 знаков зодиака появилась около 3000 лет назад в Вавилоне. Змееносца не включили в систему, вероятно, из-за того, что это созвездие не вписывалось в симметричную систему из 12 секторов.

Почему созвездий 13, а знаков 12

Официальной астрологической системы, которая бы признавала Змееносца, не существует. Однако, некоторые астрологи используют расширенную систему с 13 знаками.

Важно отметить, что теория о 13-м знаке зодиака не является общепризнанной. Официальная астрология основывается на системе 12 знаков, и многие астрологи не признают Змееносца.

Чем отличаются Змееносцы от Стрельцов

Змееносцы, согласно теории, отличаются от Стрельцов своими качествами. Их описывают как людей, которые сочетают в себе черты Стрельца и Скорпиона. Они могут быть амбициозными, лидерами, но и одновременно наблюдательными и проницательными.

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