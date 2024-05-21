Не только хек: три вида рыб, которые всегда продают без головы

Существует несколько популярных видов рыб, которые продаются почти в каждом магазине, но без голов. Мало кто знает, но этому способствует несколько факторов.
Почему зубатку продают без головы?
Мы привыкли видеть эту рыбу на прилавках в виде стейков. И не зря. Внешне эта рыба больше напоминает змею. Ее приплюснутое длинное тело может достигать 2,5 метров в длину и весить до 50 кг. Однако страх вызывает не столько размер зубатки, сколько ее голова.
Почему палтус продают без головы?
Палтус, глубоководная донная рыба из семейства камбаловых, по весу может достигать 400 кг, а в длину вырастать до 5 метров. Он обладает огромным сплюснутым телом и безобразной головой. Особенно пугают его глаза.
Будь то из-за высокого давления или эволюции, глаза палтуса выглядят так, будто готовы выскочить из орбит. Это выглядит жутко и совершенно не вызывает аппетита.
Почему хек продают без головы?
Хек продают без головы по нескольким причинам. Во-первых, это делается для упрощения транспортировки и хранения рыбы. Без головы хек занимает меньше места и легче упаковывается.
Во-вторых, ели бы вы хоть раз увидели в магазине хека с его устрашающей головой, вы, возможно, стали бы более скептически относиться к покупке этой рыбы.
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