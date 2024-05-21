Не только хек: три вида рыб, которые всегда продают без головы

Мало кто знает, но этому способствует несколько факторов.

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Три вида рыб, которые всегда продают без головы / Колла

Существует несколько популярных видов рыб, которые продаются почти в каждом магазине, но без голов. Мало кто знает, но этому способствует несколько факторов.

Почему зубатку продают без головы?

Мы привыкли видеть эту рыбу на прилавках в виде стейков. И не зря. Внешне эта рыба больше напоминает змею. Ее приплюснутое длинное тело может достигать 2,5 метров в длину и весить до 50 кг. Однако страх вызывает не столько размер зубатки, сколько ее голова.

Зубатка фото с головой / Фото: Википедия

Почему палтус продают без головы?

Палтус, глубоководная донная рыба из семейства камбаловых, по весу может достигать 400 кг, а в длину вырастать до 5 метров. Он обладает огромным сплюснутым телом и безобразной головой. Особенно пугают его глаза.

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Будь то из-за высокого давления или эволюции, глаза палтуса выглядят так, будто готовы выскочить из орбит. Это выглядит жутко и совершенно не вызывает аппетита.

Палтус фото с головой / Фото: Википедия

Почему хек продают без головы?

Хек продают без головы по нескольким причинам. Во-первых, это делается для упрощения транспортировки и хранения рыбы. Без головы хек занимает меньше места и легче упаковывается.

Хек фото без головы / Фото: скриншот YouTube

Во-вторых, ели бы вы хоть раз увидели в магазине хека с его устрашающей головой, вы, возможно, стали бы более скептически относиться к покупке этой рыбы.

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