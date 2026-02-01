Укр
Читать на украинском
Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шаг

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 19:43
Мужчина оборудовал комнату всем необходимым: ванная, мини-спортзал, рабочее место и техника для стриминга.
Мужчина закрылся в спальне на год / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

49-летний Скип Бойс из Юты в США начал необычный эксперимент, который он назвал "Год изоляции".

Мужчина полностью закрылся в собственной спальне и планирует провести там 365 дней, минимизируя любые контакты с внешним миром. Эксперимент транслируется круглосуточно на YouTube.

Скип оборудовал комнату всем необходимым: ванная, мини-спортзал, рабочее место и техника для стриминга. По его правилам, он не покидает комнату, не принимает гостей и не прерывает трансляцию — всё, что происходит, видно зрителям в реальном времени.

Главная цель изоляции — избавиться от вредных привычек и сосредоточиться на дисциплине, здоровье и саморазвитии. По словам Бойса, отказ от кока-колы и регулярные тренировки даются ему легче, чем ожидалось.

Через три недели после старта он отметил улучшение физического состояния и психологического самочувствия. Однако идея вызвала волну критики в соцсетях: эксперты предупреждают, что длительная изоляция опасна для здоровья из-за недостатка солнечного света, свежего воздуха и социальных контактов.

Несмотря на это, Скип намерен довести эксперимент до конца и завершить его 10 января 2027 года, считая, что этот год станет для него переломным.

Смотрите видео - мужчина закрылся на год в спальне:

Мужчина решился открыть дверь, которую игнорировал десятилетиями

Житель Греймаута на западном побережье Южного острова давно проходил мимо таинственного проёма в скале — почти 40 лет он не придавал ему значения.

Наконец, любопытство взяло верх, и он открыл дверь. За ней оказался тоннель, вероятно связанный со старой шахтной инфраструктурой: когда-то в этом районе активно велась добыча полезных ископаемых, и находка, по всей видимости, сохранилась с тех времён.

Напомним, ранее Главред писал о том, что женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома. История быстро разлетелась по TikTok, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Ранее стало известно, что Венесса Джонсон из Клермонта призналась, что потратила десятки тысяч долларов на клонирование своего умершего ши-тцу и поняла, что это не принесло ей желаемого облегчения.

Об источнике: видеосервис YouTube

YouTube - популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов. Основан 14 февраля 2005 года тремя работниками PayPal: Чадом Херли, Стивеном Чени и Джаведом Каримом. Сейчас является подразделением компании Google. По состоянию на август 2019 года YouTube является вторым по посещаемости сайтом в Интернете (по данным компании Alexa Internet).

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
Реклама
Реклама
Реклама
