Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шаг

49-летний Скип Бойс из Юты в США начал необычный эксперимент, который он назвал "Год изоляции".
Мужчина полностью закрылся в собственной спальне и планирует провести там 365 дней, минимизируя любые контакты с внешним миром. Эксперимент транслируется круглосуточно на YouTube.
Скип оборудовал комнату всем необходимым: ванная, мини-спортзал, рабочее место и техника для стриминга. По его правилам, он не покидает комнату, не принимает гостей и не прерывает трансляцию — всё, что происходит, видно зрителям в реальном времени.
Главная цель изоляции — избавиться от вредных привычек и сосредоточиться на дисциплине, здоровье и саморазвитии. По словам Бойса, отказ от кока-колы и регулярные тренировки даются ему легче, чем ожидалось.
Через три недели после старта он отметил улучшение физического состояния и психологического самочувствия. Однако идея вызвала волну критики в соцсетях: эксперты предупреждают, что длительная изоляция опасна для здоровья из-за недостатка солнечного света, свежего воздуха и социальных контактов.
Несмотря на это, Скип намерен довести эксперимент до конца и завершить его 10 января 2027 года, считая, что этот год станет для него переломным.
Смотрите видео - мужчина закрылся на год в спальне:
Мужчина решился открыть дверь, которую игнорировал десятилетиями
Житель Греймаута на западном побережье Южного острова давно проходил мимо таинственного проёма в скале — почти 40 лет он не придавал ему значения.
Наконец, любопытство взяло верх, и он открыл дверь. За ней оказался тоннель, вероятно связанный со старой шахтной инфраструктурой: когда-то в этом районе активно велась добыча полезных ископаемых, и находка, по всей видимости, сохранилась с тех времён.
