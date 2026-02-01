Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шаг

Мужчина оборудовал комнату всем необходимым: ванная, мини-спортзал, рабочее место и техника для стриминга.

49-летний Скип Бойс из Юты в США начал необычный эксперимент, который он назвал "Год изоляции".

Мужчина полностью закрылся в собственной спальне и планирует провести там 365 дней, минимизируя любые контакты с внешним миром. Эксперимент транслируется круглосуточно на YouTube.

Скип оборудовал комнату всем необходимым: ванная, мини-спортзал, рабочее место и техника для стриминга. По его правилам, он не покидает комнату, не принимает гостей и не прерывает трансляцию — всё, что происходит, видно зрителям в реальном времени.

Главная цель изоляции — избавиться от вредных привычек и сосредоточиться на дисциплине, здоровье и саморазвитии. По словам Бойса, отказ от кока-колы и регулярные тренировки даются ему легче, чем ожидалось.

Через три недели после старта он отметил улучшение физического состояния и психологического самочувствия. Однако идея вызвала волну критики в соцсетях: эксперты предупреждают, что длительная изоляция опасна для здоровья из-за недостатка солнечного света, свежего воздуха и социальных контактов.

Несмотря на это, Скип намерен довести эксперимент до конца и завершить его 10 января 2027 года, считая, что этот год станет для него переломным.

