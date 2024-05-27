УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2024, 23:42
45
Этот геомагнитный шторм внезапно вырос до почти шести баллов.
магнитная буря
В Украине резко усилилась магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Магнитная буря, которая накрыла Украину, внезапно усилилась и ударила с новой мощностью. Об этом сообщает meteoagent.

Она ворвалась в страну еще 22 мая. Тогда ее мощность была на уровне 3-х баллов, но уже на следующий день усилилась до почти 6-ти баллов. Следующие три дня, 24-26 мая включительно она остановилась на уровне 4-х баллов.

Ожидалось, что после этого геомагнитный шторм пойдет на спад, однако он влупил с новой силой. 27 мая мощность шторма выросла до почти 6-ти баллов. На следующий день она снизится до 3-х баллов, после чего опустится до минимума.

видео дня
магнитная буря
В Украине резко усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 28 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 39 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

23:42 Синоптик
У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атаку

У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атаку

22:37 Украина
"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

22:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 30478

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 6881

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо 4077

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами 3325

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

Последние новости

01:30

15-летяя дочь Джоли и питта демонстративно отказалась от фамилии отца

01:20

Головоломка на проверку IQ: нужно найти 3 дротика за 15 секунд

27 мая, понедельник
23:42

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

22:55

Папа растроган, мама светится: Джамала показала первые кадры выписки из роддома

22:37

У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атакуВидео

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
22:36

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

22:07

Во Франции сделали заявление насчет отправки военных инструкторов в Украину

21:56

"Окончательное решение": появилась грязная правда об Ани Лорак

21:54

Экс-муж Камалии заговорил про ее "побитые" фото и признался, с кем живет

Реклама
21:23

Иран вооружает РФ новейшими авиабомбами: в Bild назвали вероятные цели ударов

21:16

В Кремле начался вой после призыва генсека НАТО позволить ВСУ бить по России

20:30

Украина готовится бить дальнобойными ракетами по целям в РФ - Defence Express

20:13

Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака

20:07

Жертв могло быть больше: в нескольких метрах от Эпицентра нашли третью бомбуФото

19:33

Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

19:24

Дима Коляденко рассорился с Ириной Билык: "Все, точка. Отношения закончились"

19:21

РФ нацелилась на крупный город: хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

19:21

Как нельзя мыть посуду в посудомойке: эксперт раскрыл серьезные ошибкиВидео

19:20

Ситуация неутешительная: назван срок, сколько еще будут продолжаться отключения света

19:10

Потери РФ в мае установили невероятный рекордмнение

Реклама
18:40

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

18:23

Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех

18:20

Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

18:15

В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

18:13

В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

18:06

Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не всеВидео

17:40

"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФВидео

17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

Реклама
15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

15:23

В США расстреляли попуярного молодого актера

15:17

Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области

15:12

Финансовый гороскоп на июнь: Девам - отдавать долги, Ракам - расходы

15:04

Военный эксперт пояснил, побоится ли Запад массово поставлять Киеву ATACMS и Taurus

14:58

Когда Украина получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии: в МИД назвали месяц

14:20

"Трудно без семьи": Тодоренко бросила детей и страдает по этому поводу

14:13

Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу

14:11

Когда военнообязанные должны повторно обновить данные: объяснение Минобороны

13:50

Зеленский прибыл в Испанию и раскрыл детали предстоящих переговоров: что известно

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять