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Надвигаются мощные дожди и ливни: синоптик предупредила, какие регионы "накроет" непогода

Анна Косик
10 июня 2024, 14:46
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Дожди с грозами, градом и шквалами пронесутся в нескольких областях на западе и севере Украины. А погода на востоке и юге станет сюрпризом для украинцев.
Дождь
Непогода будет бушевать на западе и севере страны / фото: flickr

Погоду в Украине 11 июня определят атмосферные фронты, которые будут гулять по стране.Прогнозируется низкое давление и наоборот - повышенная влажность. Пока западные и северные регионы будут заливать осадки, на востоке предполагается горячий день.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Telegram. Согласно ее прогнозу, больше всего заденут дожди, грозы, град и ливни Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. К кратковременным осадкам следует подготовиться и жителям Киева.

Сухая погода будет преобладать завтра на востоке и в большинстве центральных и южных областей. В этих регионах и следует ожидать настоящую жару. Температура воздуха будет достигать +33 градуса, в то время как на западе будет даже холодновато - +19+23 градуса. В целом ожидается +23+29 градусов.

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Погода в Украине
Погода в Украине 11 июня / meteoprog

Как отмечает синоптик, в столице кроме дождей могут прогреметь грозы, а с ними и рвануть шквалы и сыпать град. При этом температура воздуха останется достаточно высокой +26, +27 градусов.

Погода в Киеве
Погода в Киеве 11 июня / meteoprog

Диденко рассказала и о погоде в течение 12-14 июня. По ее словам, в последующие дни следует ожидать кратковременного похолодания до +17+23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях Украины.

Погода в Украине на 12 июня
Погода в Украине 12 июня / meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине в июне 2024 - что известно

Напомним, непогода накрыла недавно центральную часть Украины. В Киевской области днем в субботу, 8 июня, заметили смерч. Опасный вихрь, который доставал от земли до грозовых облаков, двигался по полю.

Ранее стало известно, что в Украину ворвалась новая магнитная буря. Сообщали, что 10 июня она вырастет до почти 7-ми баллов, после чего опустится до минимума.

Накануне, 9 июня, синоптики предупреждали, что погода в Украине будет штормовой. Дожди и грозы пронесутся частью регионов страны.
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