Надвигаются мощные дожди и ливни: синоптик предупредила, какие регионы "накроет" непогода

Погоду в Украине 11 июня определят атмосферные фронты, которые будут гулять по стране.Прогнозируется низкое давление и наоборот - повышенная влажность. Пока западные и северные регионы будут заливать осадки, на востоке предполагается горячий день.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Telegram. Согласно ее прогнозу, больше всего заденут дожди, грозы, град и ливни Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. К кратковременным осадкам следует подготовиться и жителям Киева.
Сухая погода будет преобладать завтра на востоке и в большинстве центральных и южных областей. В этих регионах и следует ожидать настоящую жару. Температура воздуха будет достигать +33 градуса, в то время как на западе будет даже холодновато - +19+23 градуса. В целом ожидается +23+29 градусов.
Как отмечает синоптик, в столице кроме дождей могут прогреметь грозы, а с ними и рвануть шквалы и сыпать град. При этом температура воздуха останется достаточно высокой +26, +27 градусов.
Диденко рассказала и о погоде в течение 12-14 июня. По ее словам, в последующие дни следует ожидать кратковременного похолодания до +17+23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях Украины.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине в июне 2024 - что известно
Напомним, непогода накрыла недавно центральную часть Украины. В Киевской области днем в субботу, 8 июня, заметили смерч. Опасный вихрь, который доставал от земли до грозовых облаков, двигался по полю.
Ранее стало известно, что в Украину ворвалась новая магнитная буря. Сообщали, что 10 июня она вырастет до почти 7-ми баллов, после чего опустится до минимума.
Накануне, 9 июня, синоптики предупреждали, что погода в Украине будет штормовой. Дожди и грозы пронесутся частью регионов страны.
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