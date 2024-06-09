Дожди, грозы и жара больше 30 градусов: какой погода в Украине будет на неделе

Неделя будет дождливой и, в целом, умеренно теплой, на юге ожидается жара, также местами не исключаются эпизоды с опасными и стихийными погодными явлениями.

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Украину ожидают ежедневные дожди с грозами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине на неделю, с 10 по 16 июня, будет сопровождаться неустойчивыми воздушными массами и атмосферными фронтами различного типа. Ожидаются ежедневные дожди с грозами, местами могут быть град и шквалы. Больше всего дождей ожидается на западе и севере страны. Может выпасть месячная норма осадков или даже больше. Более сухая и жаркая погода прогнозируется на юге и востоке.

Об этом рассказал метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в своем прогнозе для Meteoprog.

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Погода в Украине 10-11 июня

В понедельник на западе, в центре, севере и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. В западной части страны местами сильные ливни, грады и шквалы. В остальных регионах осадков быть не должно. Ночью ожидается от +13 до +18, на юго-востоке до +21. Днем +22…+27. На юге и востоке днем от +28 до +33.

Неустойчивая погода с дождями, возможными градами и шквалами ожидается в северных, центральных и западных областях. На востоке и юге существенных осадков быть не должно. Ночью ожидается от +14 до +19, днем от +22 до +27. На юге и востоке – от +28 до +34.

Погода в Украине 12-13 июня

На большей части страны, кроме Крыма и Приазовья, прогнозируются кратковременные дожди, шквалы и грозы. Ночью ожидается от +14 до +19, днем от +20 до +25. На юге и востоке будет жарко – от +30 до +35. На западе от +17 до +22.

В четверг в центре и на востоке, а днем и в западной части будут дожди, местами даже с грозами. Ночью от +10 до +15, на юге и востоке от +15 до +20. Днем от +22 до +27. А вот в Крыму, Приазовье и на Донбассе ожидается до +31.

Погода в Украине 14-15 июня

В пятницу ночью на западе, а днем на большей части страны прогнозируются дожди с грозами, местами возможен град и шквалы. Ночью ожидается от +11 до +16. На юге и востоке от +15 до +20. Днем на западе и севере – от +19 до +24. В остальных регионах от +26 до +31.

Суббота принесет дожди на большую часть страны. Могут быть град и шквалы. Ночью ожидается от +10 до +15, на юге и востоке – от +15 до +20. Днем примерно от +22 до +27. На юге и в Крыму столбик термометра местами покажет до +31.

Погода в Украине 16 июня

На Левобережье в воскресенье, 16 июня ночью, а также днем в большинстве регионов, кроме юга, ожидаются дожди и грозы. Ночью ожидается от +12 до +17, днем – от +23 до +29.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Какой будет погода в Украине в начале июня – прогноз синоптиков:

Град, шквалы, смерчи и +36 градусов ожидаются в июне, прогнозировал метеоролог Игорь Кибальчич. Месяц будет теплым. Средняя температура ожидается на уровне +19-24 градуса.

Ударит температура +32 и будут сильные грозы на выходных 8 и 9 июня, полагает Кибальчич. Местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В воскресенье, 9 июня, на западе и востоке ожидаются грозовые дожди, возможен град и шквалы, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. На востоке и в центре будет сухо. На западе +22-27 градусов днем, на юге и востоке – от +26 до +32. На севере и в центре от +25 до +29 градусов. В Киеве будет сухо и тепло – ориентировочно +27…+28 градусов.

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