Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

Погода в Украине в выходные, 8 и 9 июня, будет теплой и неустойчивой, местами с грозовыми дождями. Дожди с грозами будут в большинстве областей, а кое-где даже возможно выпадение града, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха в эти два дня будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 8 июня
В западных областях
В западном регионе ночью пройдут дожди с грозами, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Днем в Прикарпатье, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются небольшие дожди. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27.
В северных областях
В северных областях ночью без осадков, днем - ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +22...+27.
В центральных областях
В центральных регионах ночью без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29.
На юге Украины
В южных областях и Крыму ночью местами пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31.
В восточных областях
В восточной части страны преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31.
Погода в Украине 9 июня
В западных областях
В западных областях ночью местами на Закарпатье и на Львовщине, днем по всему региону пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27, в Винницкой области местами до +30 градусов.
В северных областях
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31.
На юге Украины
В южной части и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32.
В восточных областях
В восточных областях ночью пройдут дожди, местами с грозами. Днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что часть областей Украины накроют грозы и град - стало известно, где будет сильная непогода. В большинстве областей будет сухо и солнечно, кое-где температура даже будет достигать +32 градусов. Но в части регионов будут дожди, грозы, град и сильный ветер.
Также ранее сообщалось, что налетит мощный шторм - Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы. Синоптики предупреждают о том, что мощные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Также ранее сообщалось, что Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря. Эта магнитная буря очень сильная. Ее мощность повысилась до почти 7-ми баллов.
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