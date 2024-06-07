Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

В выходные погода в Украине будет неустойчивой. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

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Погода в Украине - ударит температура +32 и будет заливать грозами/ УНИАН

Погода в Украине в выходные, 8 и 9 июня, будет теплой и неустойчивой, местами с грозовыми дождями. Дожди с грозами будут в большинстве областей, а кое-где даже возможно выпадение града, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в эти два дня будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 8 июня

В западных областях

В западном регионе ночью пройдут дожди с грозами, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Днем в Прикарпатье, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются небольшие дожди. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных областях ночью без осадков, днем - ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +22...+27.

В центральных областях

В центральных регионах ночью без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ночью местами пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31.

В восточных областях

В восточной части страны преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31.

Погода в Украине 8 июня/ meteoprog

Погода в Украине 9 июня

В западных областях

В западных областях ночью местами на Закарпатье и на Львовщине, днем по всему региону пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27, в Винницкой области местами до +30 градусов.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31.

На юге Украины

В южной части и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32.

В восточных областях

В восточных областях ночью пройдут дожди, местами с грозами. Днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.

Погода в Украине 9 июня/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что часть областей Украины накроют грозы и град - стало известно, где будет сильная непогода. В большинстве областей будет сухо и солнечно, кое-где температура даже будет достигать +32 градусов. Но в части регионов будут дожди, грозы, град и сильный ветер.

Также ранее сообщалось, что налетит мощный шторм - Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы. Синоптики предупреждают о том, что мощные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также ранее сообщалось, что Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря. Эта магнитная буря очень сильная. Ее мощность повысилась до почти 7-ми баллов.

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